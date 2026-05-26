Comienza el juicio contra el docente de plástica acusado de abuso sexual a 11 alumnas

El docente de plástica está acusado de abusar sexualmente a alumnas de primer y tercer grado de dos escuelas de San Antonio Oeste.

Un docente de escuelas primarias de San Antonio Oeste fue acusado de haber abusado sexualmente de once alumnas durante el dictado de clases. La acusación se basa en los testimonios de las estudiantes que relatan acciones erróneas y tocamientos por parte del profesor de plástica en el aula.

La Justicia de Río Negro fijó la fecha para el juicio oral y público para el próximo 9 de junio , donde se debatirá si el hombre se aprovechó de su rol de maestro para efectuar tocamientos a las nenas. El tribunal estará integrado por tres jueces técnicos y la escala penal pretendida va desde los 3 hasta los 12 años de prisión.

El juicio se desarrollará durante cuatro jornadas donde se brindarán los testimonios y una última audiencia en la que se realizarán los alegatos de clausura. En la primera jornada, se expondrá la teoría del caso, se reproducirán doce entrevistas mediante Cámara Gesell , once de las víctimas y una de un testigo menor de edad. Posteriormente, un perito expondrá las características observadas en cada uno de los relatos.

Los episodios tuvieron lugar en las clases dictadas entre 2023 y 2024, cuando el acusado en un contexto de aprovechamiento de su rol docente, sentaba a las niñas de primer y tercer grado sobre su falda y les habría realizado tocamientos.

PLASTICAA El docente se habría aprovechado de su rol como docente para realizar tocamientos en sus alumnas.

La Justicia de Río Negro confirmó la fecha del juicio

La Justicia de Río Negro fijó la fecha de juicio contra Andrés Leal, el docente acusado de múltiples hechos de abuso sexual. El debate comenzará el martes 9 de junio a las 8:15 en el Auditorio del Poder Judicial de Viedma y se extenderá durante toda esa semana. Un proceso judicial que genera conmoción en la comunidad por la cantidad de casos y la edad de las víctimas.

El acusado llega a la instancia de juicio con prisión preventiva e imputado en una causa que involucra a 11 presuntas víctimas, todas alumnas de primer y tercer grado de dos escuelas primarias de San Antonio Oeste. El docente se desempeñaba como profesor de plástica y en ese contexto se habrían cometido los tocamientos.

El tribunal estará integrado por los jueces Marcelo Chironi, Carlos Reussi y Marcelo Alvarez, en el marco del artículo 176 del Código Procesal. La acusación estará a cargo de los fiscales César Arbues y Roberto Veratti, mientras que la querella contará con la participación de los abogados Julio Santiago Alonso, Claudia Andrea Pichiñán y Damián Torres.

docente acusado abuso La pena contempla de 3 a 12 años de prisión.

Por otro lado, la defensa estará representada por Emiliano Gallego y David Lansky, junto con el defensor general Antonio Ariel Alice Barilari. También tendrá su intervención el defensor de menores, dada la naturaleza de los hechos investigados.

El proceso contará con una extensa lista con más de 20 testigos, además de la participación de profesionales especializados, como la psicóloga de Cámara Gesell, encargada de tomar las declaraciones de las nenas en un entorno cuidado para las víctimas.

La pena contempla entre 3 y 12 años de prisión

Debido a la escala penal pretendida que se enmarca entre los 3 y los 12 años de prisión, la instancia se realizará ante un tribunal colegiado.

La determinación de avanzar hacia un juicio fue tomada hoy martes 21 de abril, una vez que concluyó la audiencia de control de acusación. El hombre será juzgado en un debate oral y público donde se llevará a cabo la presentación de las pruebas para sustentar la acusación por el delito de abuso sexual simple.

Ayer había comenzado la instancia con la lectura de los 11 hechos imputados y la prórroga de la prisión preventiva del hombre por el plazo de dos meses.

Las condiciones para la toma de testimonios

El magistrado interviniente resolvió no excluir ciertos testimonios pero definió criterios para su incorporación. Las personas adultas declararán sobre cómo tomaron conocimientos de los hechos juzgados y qué acciones realizaron a partir de ello. Pero no podrán reproducir por vías indirectas los relatos de las niñas.

En la misma línea, el juez determinó que no se realizarán preguntas abiertas y estableció que los testimonios de los directivos y profesionales se tomen con las medidas adoptadas y los aspectos técnicos de las pericias. Fundamentalmente, para que no se contamine el relato de las niñas, víctimas directas del delito, con el testimonio de las personas adultas, para mantener la historia genuina de las alumnas.

Además, condicionó la producción de determinada evidencia a que ese material sea puesto previamente a disposición de la defensa, a fin de garantizar su adecuado control.

Respecto a la prueba testimonial, se admitirá la declaración de una veintena de testigos propuestos por las partes, entre ellos personas del ámbito educativo, profesionales intervinientes y personal técnico. El juicio oral estará a cargo de un tribunal integrado por tres jueces profesionales.