Imputaron al hombre que causó disturbios en un boliche: lo acusan de agredir a patovicas y policías

El hecho ocurrió el domingo fuera de KPLA, en el centro de Cipolletti. Al acusado le formularon cargos por atentado contra la autoridad y lesiones leves.

Uno de los detenidos fue reducido en medio de la calle, donde quedó en medio de un charco de sangre. Antes se había enfrentado con los policías.

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti formuló cargos a un hombre que protagonizó una violenta agresión contra empleados de un boliche y personal policial que realizaba trabajos adicionales. Enfrenta una causa penal y tendrá prohibido acercarse al local KPLA, ubicado en pleno de la ciudad, al menos por cuatro meses.

En una audiencia realizada este martes en los tribunales locales, el fiscal del caso imputó a Cristian Ezequiel Palacios , de 27 años, por los delitos de " atentado contra la autoridad agravada por poner manos sobre la autoridad y lesiones leves".

Según relató, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo alrededor de las 5 en el interior del boliche bailable ubicado sobre calle Roca casi esquina con España.

Pelea KPLA 240526 C Uno de los detenidos fue reducido en la vereda, y luego se enfrentó con la policía. Gentileza

La acusación indica que Palacios habría iniciado una serie de disturbios en el interior, lo que provocó la decisión de los empleados de seguridad de retirarlo del local. El hombre forcejeó arrojando piñas y patadas a distintos trabajadores mientras los amenazaba.

Piñas, patadas y cachiporrazos

Durante el incidente, el imputado provocó lesiones a una empleada en mano y muñeca, y a un empleado, lesiones en la pierna derecha. Cuando lograron expulsarlo del local, intervino personal de la Comisaría Cuarta. Pero el imputado se tornó allí más violento, golpeó a algunos uniformados y se resistía a la detención, hasta que finalmente a varios metros del lugar y en plena calle Roca lograron reducirlo sobre el pavimento, donde quedó una enorme mancha de sangre producto de las heridas que sufrió en la refriega.

Un vecino de un edificio cercano filmó esa parte del episodio, en el momento en que dos uniformados lo perseguían y le dieron varios cachiporrazos hasta que lo pudieron controlar, tras lo que lo esposaron y lo cargaron en un patrullero de la fuerza.

Con posterioridad, una médica policial constató la lesión de un policía, quien debió ser atendido por un golpe en el rostro, certificado como traumatismo encéfalo craneano leve.

Sigue libre, pero no puede entrar al boliche

El fiscal no requirió la prisión preventiva, aunque solicitó medidas cautelares para resguardar la investigación y evitar nuevos incidentes. Pidió una prohibición de acercamiento al local y a las víctimas. Mientras que el abogado particular del imputado no objetó los hechos ni la calificación legal.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Además, la magistrada dispuso una prohibición de acercamiento a no menos de cien metros al boliche y abstenerse de realizar comportamientos violentos, agresivos o perturbadores y que puedan generar todo este tipo de situaciones como la que se investiga en eventos públicos.

Hartos de los escándalos

Vecinos de la zona céntrica cercana al boliche contaron que el escándalo que se desató con gritos e insultos los hizo saltar de la cama. Incluso hubo gente que salió a los balcones a pedir un poco de silencio para poder seguir descansando.

"Siempre lo mismo, terminan a las piñas y corridas por la calle. Hasta que no pase una tragedia esto no va a parar", refirió uno de los testigos que alcanzó a filmar una parte del incidente.

Violenta pelea en el centro cipoleño con la policía

En el video se observa cuando el sujeto enfrenta a la policía en la vereda del local nocturno, y le lanza un golpe en el rostro a uno de los efectivos. A partir de ahí la violencia fue escalando, porque el hombre continuó desafiándolos y los policías lo persiguieron por la calle, lanzándoles cachiporrazos, hasta que lograron dominarlo.