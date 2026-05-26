Confesaron una brutal paliza y el incendio de la casa de la víctima y acordaron un leve castigo

Entraron a la vivienda de un vecino y lo atacaron a golpes. Después prendieron fuego la casa. Una vecina alertó a la Policía.

La noche del sábado 21 de febrero último vecinos de un barrio de Cinco Saltos cercano a la Ruta 151 se sobresaltaron por el grave incidente que ocurrió en un domicilio del lugar.

Todo se desató minutos después de las 22:30, cuando un hombre de 50 años de edad que vivía en una casa ubicada en la avenida Argentina al 700 fue salvajemente agredido a golpes y patadas por un grupo de cuatro delincuentes , quienes también le incendiaron la vivienda, de tipo prefrabricada.

El vecino sufrió lesiones de gravedad en el rostro y tras recibir las primeras curaciones en el hospital local, lo trasladaron al de Cipolletti , donde le realizaron estudios de mayor profundidad y quedó internado cinco días.

Araque e incendio casa Cinco Saltos

Dos hombres fueron apresados esa misma noche justo cuando salían de la vivienda que comenzaba a ser consumida por las llamas. Una patrulla de policías de la Subcomisaría 43 había ido al lugar porque una vecina escuchó un alboroto y al salir a la vereda pudo ver el salvaje ataque que sufría la víctima, por lo que llamó a la Policía.

Había otros dos sujetos que intervinieron en el hecho, pero alcanzaron a escapar y no habían sido identificados.

En tanto que los dos detenidos, identificado como Erasmo Agustín Muñoz y a Exequiel Adrián Moya, fueron imputados por el delito de "robo doblemente agravado por ser en poblado y en banda y por efracción en concurso real con incendio", y quedaron detenidos en prisión preventiva por el término de dos meses en la Comisaría Séptima.

Para los investigadores, los agresores fueron a robarle dinero y elementos de valor al dueño de casa, quien vivía en situación de precariedad y en un marcado descuido al orden y la limpieza, con basura acumulada dentro de la morada.

Acuerdo entre Fiscalía y Defensa

Semanas atrás con el cumplimiento del plazo se realizó una audiencia en la que la fiscal Adjunta Daniela Ramírez y el defensor Oficial Mario Nolivo le informaron al juez Guillermo Baquero Lazcano que habían consensuado cerrar la causa en un juicio abreviado, que requería la confesión de los acusados.

El acuerdo, factible por la ausencia de antecedentes penales de Moya y Muñoz, establecía imponerles tres años de prisión en suspenso, que no los llevaba tras las rejas, más pautas de conducta por el mismo lapso. Además, se incluía la inmediata puesta en libertad de los dos, ya que atravesaron todo el proceso detenidos.

Las pruebas que habían reunido en la pesquisa los ubicaban como culpable. El testimonio de la víctima y de la vecina “testigo directa” que alertó lo sucedido eran las evidencias centrales. También los brindados por los policías que participaron en la detención, y el personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios que concurrió al lugar para apagar el incendio de la casa y evitar que se propagara hacia las aledañas.

Condena y libertad

Ambos hombres aceptaron la propuesta, con lo que quedó asentado que admitían haber cometido los hechos. El juez Baquero Lazcano no objetó el acercamiento entre las partes y dictó el fallo en los términos planteados. Valoró que había quedado probada la culpa de ambos hombres, además de la confesión que habían brindado.

Entre las pautas de comportamiento que los dos sujetos deberán cumplir durante los próximos tres años, se estableció la prohibición de acercamiento y contacto personal con la víctima y presentaciones bimestrales. Muñoz deberá hacerlo en el Patronato de Presos y Liberados, mientras que Moya en la Comisaría de Barda del Medio. Las otras reglas son las de rigor: fijar domicilio, no cometer ningún delito y no abusar de bebidas alcohólicas y abstenerse del consumo de drogas.

El fallo además ordena la inmediata libertad de los condenados, lo que debía ser comunicado a la Comisaría 7ma de Cinco Saltos para que “haga efectiva la soltura”.

Un golpe boquetero

Los delincuentes habían ingresado a la precaria vivienda del vecino luego de abrir un boquete en una de las paredes, aprovechando que habían hecho una reparación y había quedado frágil. Una vez dentro, abordaron al propietario y lo atacaron a golpes, mientras le pedían que les entregaran “la plata”. Como les aseguraba que no tenía lo arrastraron hacia la vereda del domicilio, donde había otros dos sujetos más, y entre los cuatro le dieron una paliza con golpes y patadas en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza.

Esa parte del incidente (considerada primer hecho en la causa judicial) fue vista por la vecina testigo que llamó a la policía. El segundo hecho fue el incendio del inmueble. Ocurrió inmediatamente después, cuando ya habían llegado los uniformados, quienes atraparon a Moya y Muñoz, no así a los otros dos que lograron escapar. Durante el siniestro se registraron varias explosiones que acentuó la tensión, y se debió al calentamiento a los muchos aerosoles que el hombre había juntado en el interior del inmueble.