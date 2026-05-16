Feroz incendio destruyó histórico Hotel Huemul de Bariloche y hay dos bomberos hospitalizados

Todos los huéspedes y trabajadores lograron ser evacuados y no se reportaron personas heridas. Trabajan numerosas dotaciones de bomberos para controlar las llamas.

Drama, tensión y pérdidas totales. Un incendio de gran magnitud destruyó este sábado por la tarde el histórico Hotel Huemul , ubicado sobre el kilómetro 1 de avenida Ezequiel Bustillo de Bariloche , y generó un amplio operativo de emergencia en la zona oeste. Dos bomberos que participaron del amplio operativo para combatir las llamas tuvieron que ser hospitalizados.

Según los medios locales, el fuego comenzó pasadas las 15 horas y las llamas se habrían iniciado en la parte inferior del edificio para luego propagarse rápidamente hacia los pisos superiores, consumiendo gran parte de la estructura .

También intervino personal policial y agentes municipales de tránsito, quienes realizaron cortes sobre avenida Bustillo para facilitar el operativo y mantener despejada la circulación en el sector.

De acuerdo a la información relevada en el lugar, las pérdidas en el hotel fueron totales. A pesar de la gravedad del incendio, todas las personas que se encontraban hospedadas en el establecimiento, así como también los trabajadores, lograron ser evacuadas a tiempo.

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Los propios empleados comenzaron a recorrer habitación por habitación apenas se inició el fuego para alertar a los huéspedes y permitir la salida del edificio antes de que las llamas avanzaran.

La situación generó momentos de tensión y preocupación entre vecinos y personas que se encontraban en la zona, mientras las columnas de humo y el avance del fuego podían observarse desde distintos puntos de la ciudad.

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Dos bomberos al hospital tras el incendio

El incendio que afectó al histórico Hotel Huemul dejó como saldo al menos tres personas asistidas por complicaciones derivadas de la inhalación de humo, en medio de un intenso operativo desplegado por los equipos de emergencia.

Desde el Hospital Zonal Ramón Carrillo confirmaron que dos bomberos debieron ser asistidos por inhalación de humo durante el operativo y que ambos permanecen estables, bajo observación médica. Además, otra persona fue trasladada a otro nosocomio local para recibir atención.

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El fuego se desató durante la tarde y avanzó rápidamente sobre la estructura del Hotel Huemul, uno de los establecimientos turísticos tradicionales de Bariloche. Las primeras evaluaciones indican que los daños materiales serían de enorme magnitud y que las pérdidas podrían ser totales.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos voluntarios, SPLIF, Policía de Río Negro y Protección Civil, mientras se realizaron cortes preventivos de tránsito sobre avenida Bustillo para facilitar las tareas de emergencia.

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A pesar de la gravedad del incendio, todos los huéspedes y trabajadores del hotel lograron ser evacuados a tiempo. Las causas del siniestro continúan bajo investigación, aunque vecinos señalaron que el fuego podría haberse originado a partir de una quema de hojas secas que se salió de control.