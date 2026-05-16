Impresionante choque frontal y demoras en la ruta 22: qué se sabe

Se registro este sábado pasadas las 16 en Cipolletti. Uno de los vehículos que participó del accidente protagonizó espectacular vuelco. "Dijo que la encandiló el sol". Hubo demoras de tránsito.

Un impactante choque frontal entre dos vehículos se registró este sábado por la tarde en Ruta 22 y Paso de los Libres , en Cipolletti . Producto del fuerte impacto, uno de los autos protagonizó un espectacular vuelco. En principio "no habría heridos de gravedad, aunque sí personas lesionadas que fueron derivadas al Hospital local ", informaron las autoridades a LMC . El accidente provocó demoras de tránsito en el sector.

De acuerdo a la información proporcionada por el jefe de Seguridad Vial de Cipolletti, Frank Rivas la espectacular colisión entre un Peugeot 2008 gris y un Fiat Cronos blanco ocurrió "a las 16.45 y fue bastante violenta, aunque afortunadamente no hay lesionados de gravedad si bien fueron trasladados al Hospital y hay que esperar los partes oficiales".

No obstante, las personas involucradas en el hecho recibieron en primera instancia la asistencia médica en el lugar por parte del personal de salud que arribó en dos ambulancias del Siarme . También interviene la policía caminera y Protección Civil .

"Es un milagro que no haya muertos ni heridos graves, fue un palo tremendo", comentó en tanto un vecino que presenció el accidente que alteró la calma sabatina.

accidente ruta 22 (2) Así quedó el otro auto que participó del choque frontal.

Y razón no le faltaba teniendo en cuenta lo dañado que culminaron los dos automóviles que participaron del tremendo choque.

Impresionante choque frontal en la Ruta 22

La dinámica del accidente

El propio jefe de la caminera agregó que "el Cronos circulaba por Ruta 22 en dirección Cipolletti- Allen y el Peugeot por Paso de los Libres. Este último quiso cruzar la ruta hacia el barrio El Manzanar y su conductora dijo que la encandiló el sol... Así se produjo un choque frontal lateral. Trabaja Gabinete Criminalístico. Asimismo, la Fiscalía de turno dispuso se aguarde el carácter de lesiones y que ambos vehículos permanezcan en calidad de resguardo hasta el momento".

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El posterior comunicado de prensa indicó que "según lo manifestado por la conductora, no observó al otro vehículo debido al encandilamiento producido por el sol, por lo que el Fiat no alcanzó a frenar e impactó sobre el lateral izquierdo del Peugeot, provocando el vuelco del mismo, quedando con sus ruedas hacia arriba".

"Al arribo del personal, todos los ocupantes ya habían sido retirados del habitáculo con ayuda de personas presentes en el sector. La conductora del Peugeot se encontraba en decúbito dorsal manifestando fuertes dolencias", amplió el reporte.

"La calzada fue despejada a horas 18:30 y ambos vehículos fueron trasladados mediante grúa al predio judicial. El masculino conductor del Fiat Cronos no posee lesiones de gravedad, se espera el certificado de los ocupantes del Peugeot 2008".