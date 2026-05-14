Trágico choque que provocó la muerte de la joven de 20 años: la familia busca testigos del accidente

El hermano de Camila Ailén Contreras pidió la ayuda de la comunidad para identificar a la mujer que vio el siniestro y llamó a la policía. Indicó que hay muchas señales que no cierran, como la ausencia de marcas de freno.

La familia busca testigos del accidente, en especial a una mujer que presenció el choque y llamó a la Policía.

El miércoles 6 de mayo, una tragedia se desató en las calles de Cipolletti . El trágico episodio tuvo lugar cerca de las 22.15 horas, cuando una joven de 20 años murió tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la intersección de Circunvalación y Mengelle . La víctima fue identificada como Camila Ailén Contreras y su familia solicita la colaboración de la comunidad para identificar a los testigos del accidente.

El accidente fatal surgió cuando Camila circulaba en moto y chocó de frente con un automóvil. El siniestro vial involucró a dos rodados que transitaban por calle Arturo Illia en sentido contrario, el automóvil conducido por un hombre de 30 años, avanzaba de este a oeste y la moto 110 cc de Camila lo hacía en sentido contrario, de oeste a este. Por esta razón que la Justicia de Río Negro investiga las razones del incidente, ya que los rodados impactaron prácticamente de frente.

La familia de Camila Contreras comenzó una búsqueda de testigos claves que hayan sido observado presencialmente el incidente que provocó la muerte de la joven de 20 años. El testimonio de personas que hayan observado la mecánica del choque resulta imprescindible para identificar movimientos y establecer responsabilidades.

La familia busca identificar a una mujer que llamó a la Policía, que estuvo en el lugar al momento del impacto, señalada como una "señora, de estatura alta que transitaba en una camionera Ford color beige", describe el anuncio.

chica choque La joven circulaba en moto cuando impactó de frente contra un automóvil.

Nahuel Contreras, hermano de Camila en diálogo con LM Cipolletti expresó: “Estamos buscando personas que hayan visto el accidente, el momento del impacto. Sabemos que hubo mucha gente que estuvo en el lugar cuando ya había pasado, pero no interesa alguien que haya presenciado el momento del accidente”.

La lluvia torrencial, un factor determinante

El trágico hecho ocurrió en un contexto climático adverso. Al momento del choque en Cipolletti, caía una lluvia intensa en el sector, lo que pudo haber influido en las condiciones de manejo. Cuando el personal policial llegó al lugar constató que los rastros del impacto en la parte frontal del automóvil, evidencia que quedó bajo resguardo en la investigación por homicidio culposo.

Nahuel indicó que hay muchas cuestiones en torno al accidente que no tienen sentido y planteó “Hay muchas cosas que no cierran, hacemos nuestras propias interpretaciones del accidente pero hay muchas que no cierran”.

choque fatal La mujer impactó de frente con el vehículo. La familia indica que el hombre intentó doblar y provocó el choque.

Los primeros indicios señalaban que Camila había derrapado en su moto producto de la lluvia, pero la familia de Camila rechaza esta versión de los hechos. “Dijeron que había derrapado pero para nosotros que estuvimos en el lugar no es así, nunca vimos una frenada”, indicó Nahuel.

La noche del trágico accidente caía una lluvia intensa que afectaba la visibilidad y la capacidad de dominio de los rodados, el hecho que la motocicleta de Camila y el automóvil circulaban en sentido contrario y terminaron impactando de forma frontal, es el motivo por el que interviene la Justicia de Río Negro.

Sin embargo, la familia de Camila relata que el conductor del auto intentó doblar y eso provocó el choque.

“Mi hermana nunca vio la intención de este tipo de doblar, si una persona es consciente clava los frenos, estando la calzada mojada la moto se le va, y se raspa al caer y el ciclomotor no estaba raspado”, indicó el hermano de Camila.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 11.23.00 Nahuel, hermano de la víctima, expresó que la pérdida de Camila dejó un dolor irreparable en la familia y que buscarán justicia.

El dolor que dejó la pérdida de Camila

Nahuel recordó a su hermana Camila y la pérdida irreparable que provocó su muerte temprana a sus 20 años. Destacó que la joven siempre manejó con precaución y cuidadosamente, ya que “ella era muy miedosa, le daban miedo los autos, el manejar rápido y caerse”.

“Ella siempre fue muy responsable para manejar, una persona increíble que mucha gente la quería, ayudaba a mi mamá con mi hermanita. Su idea siempre fue progresar, ella era muy trabajadora, trabajaba en Neuquén en un stand en el Coto y todos los días se iba en su moto por el tercer puente”, agregó Nahuel.

Camila había comprado con mucho esfuerzo la motocicleta 100 cc en la que protagonizó el fatal accidente. La mujer ahorró plata y se compró la moto 0 kilómetro en una concesionaria y solamente restaban tres cuotas para terminar de pagarla.

Nahuel recordó con dolor a su hermana Camila, que dejó una pérdida irreparable para sus seres queridos, que ahora se convirtió en una familia de cuatro integrantes. “Yo era el más unido a ella, siempre estuvimos muy juntos, muy alegre, muy feliz. Me venía a visitar, era mi otra mitad”, agregó.

“Yo lo que quiero más allá de todo, es que si el conductor tuvo la culpa que se haga responsable, que se haga justicia, que pague por todo lo que hizo. También le pido a la gente que maneje con responsabilidad, que tomen conciencia, le arrebataron la vida a mi hermana y nos dejaron un dolor terrible” concluyó Nahuel.