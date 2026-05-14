Vecinos de Balsa Las Perlas organizan una peña para exigir soluciones por el agua

Con una peña cultural, vecinos de Las Perlas buscan visibilizar la crisis del agua potable y exigir soluciones de fondo a un problema histórico que la provincia no resuelve de fondo.

Vecinos de Balsa Las Perlas convocan a participar de una peña por el agua, un evento cultural y gratuito para manifestar el problema histórico.

Este sábado desde las 15, vecinos de Balsa Las Perlas volverán a alzar la voz por una problemática que lleva años sin resolverse: el acceso al agua potable . Lo harán de una manera distinta, apelando al arte como herramienta de encuentro y visibilización. La convocatoria será en la Biblioteca Quimún , donde se desarrollará la “Peña del agua”, una actividad abierta, gratuita y con fuerte participación comunitaria.

La iniciativa es impulsada por la Asamblea por Las Perlas , un grupo de vecinos que desde el año pasado se organiza para exigir soluciones de fondo a una situación que se repite, especialmente en verano, cuando escasea el suministro y se profundizan las dificultades. Aunque actualmente el servicio está activo, advierten que la calidad del agua sigue siendo un problema serio.

Los vecinos reclaman la falta de soluciones definitivas para el suministro de agua potable en el barrio que depende del municipio de Cipolletti.

Un reclamo que busca dejar de ser estacional

“Esto no puede seguir resolviéndose con cortes de puente o manifestaciones cada verano. Necesitamos una solución estructural”, explicó Patricia Brnic, una de las vecinas que forma parte de la organización en diálogo con LU5. En ese sentido, remarcó que el objetivo de la peña es compartir con la comunidad los análisis realizados sobre el agua y generar conciencia sobre los riesgos sanitarios.

Según detallaron, estudios recientes detectaron la presencia de bacterias coliformes, altos niveles de sulfatos y, en algunos sectores como Costa Esperanza, incluso arsénico. “No es apta para consumo humano”, sostienen. La situación impacta con mayor crudeza en niños y adultos mayores, aunque alcanza a toda la población.

La falta de infraestructura agrava el panorama. En la zona no hay red cloacal, por lo que los residuos domiciliarios terminan filtrándose en las napas, que a su vez abastecen los pozos de donde se extrae el agua. A esto se suma la sospecha de contaminación por actividades extractivas en áreas cercanas.

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El arte como canal de expresión y denuncia

Lejos de optar únicamente por la protesta tradicional, los vecinos decidieron organizar una jornada cultural que permita atraer a más personas y generar un espacio de encuentro. “El arte hace la vida más linda y también nos permite transmitir lo que nos pasa de una forma más amena”, señalaron.

La peña contará con una amplia grilla de artistas que se sumaron de manera solidaria. Habrá música en vivo, danzas, intervenciones de artistas plásticos, espectáculos de circo, malabares y mimos. También se dispondrá de un espacio destinado a las infancias, donde podrán expresarse a través del dibujo y la pintura.

Entre los artistas confirmados se encuentran Silvana Coy, Nicolás Noé, Claudio Puel, Malini Cristian, Spaku (de Espíritu Combativo), Disturbios del Silencio, Sicuris de la Barda, Agitando Pañuelos, el Candombe Transfeminista, Franco Jaramillo, el grupo de danza africana de Guinea, Gisele, Raíces Neuquinas, Roberto Linares, Emanuel Gutiérrez y Agus Jara, entre muchos otros. También participarán referentes locales como Martín Fara y Darío Cadañés, quienes además colaboran con equipamiento y donaciones.

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Una comunidad que se organiza

La actividad será sin fines de lucro y se sostiene gracias al aporte de vecinos, comerciantes y emprendedores que donaron premios para sorteos gratuitos durante la jornada. Además, algunos habitantes contribuyen económicamente de forma mensual para cubrir gastos legales y asesoramiento profesional.

Es que el reclamo no solo se limita a lo social, sino que también avanza por la vía institucional. Los vecinos buscan que el Estado asuma su responsabilidad en garantizar el acceso al agua potable, un derecho reconocido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales.

Balsa Las Perlas, aunque geográficamente más próxima a Neuquén, pertenece en términos jurídicos a la jurisdicción de Cipolletti por encontrarse del otro lado del río Limay, lo que complejiza aún más la respuesta estatal. En ese contexto, la comunidad insiste en que no puede seguir siendo relegada.