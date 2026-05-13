Lanzan una capacitación gratuita de inteligencia artificial para emprendedores de Cipolletti

La Fiscalía consideró errónea la calificación legal del juicio al considerar el consentimiento. Aseguraron que el Tribunal no tuvo en cuenta la perspectiva de la niñez.

La Municipalidad de Cipolletti realizó el lanzamiento de una charla- taller “Emprender con IA ” destinada a emprendedores o personas que quieran iniciar su proyecto propio. La capacitación será gratuita y abierta a todo público, con el objetivo de convocar a aquellas personas interesadas en aprender las herramientas de la Inteligencia Artificial y crear una salida laboral con esos conocimientos.

La iniciativa tendrá lugar el martes 19 de mayo , desde las 18 a las 20 horas en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel , ubicado en la Toschi y Tres Arroyos . Se trata de una propuesta de la Dirección de Capacitación y Empleo del municipio.

El objetivo es ofrecer mayor acceso a las herramientas digitales e inteligencia artificial aplicadas al desarrollo de emprendimientos. La capacitación permitirá acceder a conocimientos prácticos para utilizar de manera estratégica para la reducción de costos, optimizar tiempos y profesionalizar la comunicación de un proyecto.

La capacitación brindará herramientas para profesionalizar los emprendimientos

La jornada de formación brindará herramientas digitales para profesionalizar emprendimiento sin necesidad de realizar grandes inversiones. La enseñanza de órdenes a la Inteligencia Artificial, es decir, los llamados prompt, permitirá el desarrollo de un proyecto propio con el análisis FODA para identificar fortalezas de la iniciativa, oportunidades y necesidades en el mercado, debilidades del producto o servicio y amenazas latentes para su comercialización.

Inteligencia artificial La capacitación brindará herramientas digitales para la creación de la marca, delinear el plan de negocio y difundir el emprendimiento.

La capacitación busca brindar conocimientos y herramientas digitales, al considerar que muchas personas que comienzan un emprendimiento no cuentan con recursos para contratar los servicios de diseño, manejo de redes sociales y asesoramiento especializado.

El aprendizaje de contenidos digitales, plataformas y programas que permitan la conformación de una marca, la creación de un logo, delinear el plan de negocio e identificar el producto o servicio faltante en la comunidad, son contenidos que se enseñarán en la capacitación municipal. El curso brindará conocimientos prácticos para mejorar la comunicación, organización y comercialización de productos o servicios.

E.C.P CENTRO DE EXPOSICIONES ROBERTO ABEL.JPG Estefania Petrella

El espacio de formación enseñará conocimientos prácticos para delinear el plan de negocio

Este espacio de formación municipal busca fortalecer el ecosistema de emprendedores locales de Cipolletti, facilitando la profesionalización de proyectos y fomentando la autonomía económica mediante el uso de herramientas digitales.

La actividad estará a cargo de Ivana Guardamaña y Pilar Vivas, diseñadoras industriales y creadoras de “Huno Estudio de Diseño”. El espacio creativo combina diseño, comunicación, tecnología e inteligencia artificial para acompañar a marcas y emprendimientos desde una perspectiva estratégica y cercana.

Con esta propuesta, el municipio buscará brindar espacios de formación vinculados a las nuevas tecnologías y brindar oportunidades de capacitación para los vecinos interesados en potenciar o empezar sus emprendimientos.