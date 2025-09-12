Dulce Ironía celebra 20 años de música en el renovado Centro Cultural Roberto Abel

El trío de rock oriundo de Cipolletti festejará su recorrido musical con invitados especiales y canciones inéditas. La apertura del show contará con tatuajes a precios accesibles.

Los años de trayectoria los llevaron a compartir escenarios con Eruca Sativa el pasado 23 de agosto en Mood.

El Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel será el escenario de la celebración por los veinte años de música de Dulce Ironía . El festejo será el sábado 13 de septiembre desde las 21 horas en el renovado espacio cultural ubicado en Toschi y Tres Arroyos, Cipolletti . El conjunto de rock tocará las canciones de sus tres discos de estudio y canciones inéditas junto a invitados especiales .

La celebración tendrá una original apertura donde las tintas serán las protagonistas, Pablo Ponce realizará tatuajes con diseños musicales y logos inspirados en las producciones de Dulce Ironía , a un valor accesible de $15.000 . El Centro Cultural también contará con un buffet gastronómico para degustar pizzas, tragos y distintas opciones de bebidas.

La banda celebrará sus 20 años de trayectoria con un show que contará con la participación especial de Snake and The Beat Band , provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro en el espacio cultural incluirá un repaso de su historia como banda con la presencia de músicos que formaron parte de la antigua formación “Neurona” como Matías Bustamante y Pablo Ponce.

A ellos se sumarán artistas que compartieron escenario en distintos festivales y recitales durante las dos décadas como Joaquín Isern, Marcelo Albornoz, Leonardo Iapaolo, Zezé Funk, Lucas Cocio, “Ailuz” Nuria Martínez, Laureana Maggio, Leo Guzmán, Ricardo García, Sebastián Vega, Amadeo Laurin, Silgui Collinao, Pablo Ludojozki, Luciano Llanos, Mara Cifuentes y Diego Contreras.

IMG-20250902-WA0022 La próxima gira de Dulce Ironía comenzará el viernes 24 de octubre cuando nuevamente se subirán al escenario del Club Cultural Bula ubicado en el B° Almagro de Capital Federal.

Durante la presentación, la banda recorrerá su discografía de los álbumes A.T.A.R.A.X.I.A., Corriente Ela y Sembrando Sueños, además de presentar canciones inéditas como “Porque pueden”, “La razón” y “Miran, no ven”. Las canciones fueron registradas recientemente en el emblemático estudio Romaphonic, fundado como “Circo Beat” por Fito Páez, donde pasaron artistas destacados como Pedro Aznar, Natalia Lafourcade, Bizarrap y Julieta Venegas.

IMG-20250812-WA0000 El show contará con las canciones inéditas “Porque pueden”, “La razón” y “Miran, no ven” que fueron grabadas recientemente en el Estudio Romaphonic.

La noche estará acompañada de las producciones audiovisuales realizadas por el power trío de rock, como el reciente estreno de “Habla la libertad”, una producción animada que se diferencia de los otros videoclip como “Corriente”, “Hoy tal vez” y “Alma Calma” que tienen una impronta más realista.

IMG-20250825-WA0063 La banda celebrará sus 20 años de trayectoria con un show que contará con la participación especial de Snake and The Beat Band, provenientes de la Capital Federal.

El power trío con orígenes en Cipolletti y Fernández Oro, está integrado por Rodrigo Troncoso en la guitarra y voz, Nadia Escobar en el bajo y voz y Bruno Chandía en batería y voz. Los años de trayectoria los llevaron a compartir escenarios con Eruca Sativa el pasado 23 de agosto en Mood, con Ska-P, Las Manos de Filippi, Dos Minutos, Utopians y en la mítica visita de La Renga al complejo La Masía en Fernández Oro.

20250824_191653_687 Dulce Ironía fue telonero de destacados grupos musicales como Ska-P, Las Manos de Filippi, Dos Minutos, Utopians y en la mítica visita de La Renga al complejo La Masía en Fernández Oro.

El trío cipoleño que gira por Córdoba y Capital Federal

Recientemente, el power trío realizó una gira que incluyó la presentación en el Bar Elvis de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba el pasado 20 de agosto. El próximo recorrido comenzará el viernes 24 de octubre cuando nuevamente se subirán al escenario del Club Cultural Bula ubicado en el B° Almagro de Capital Federal. El sábado 25 la música del conjunto cipoleño se trasladará a Aura Urantia, un centro cultural de artistas emergentes del barrio San Justo de la Provincia de Buenos Aires.

El 21 de noviembre la gira continuará en la Provincia de Buenos Aires con una presentación en la ciudad costera de Punta Alta y el sábado 22 se subirán al escenario de Chilla Calavera en Bahía Blanca.

IMG-20250830-WA0038 El power trío realizó una gira que incluyó la presentación en el Bar Elvis de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba el pasado 20 de agosto.

La renovación del Centro Cultural Roberto Abel y un nuevo espacio para las artes

El sábado 26 de abril se llevó adelante la reinauguración del Centro Cultural Roberto Abel, con una puesta en valor integral, el tradicional espacio cultural abrió sus puertas con sus instalaciones completamente renovadas que fortalecen la oferta artística local.

El evento marcó una nueva etapa desde su inauguración en marzo de 1998, que fue el faro de las expresiones culturales y artísticas de Cipolletti. Esta vez el espacio fue intervenido con mejoras sustanciales que modernizan su infraestructura y lo posicionan como un punto clave dentro del circuito cultural regional.

IMG-20250825-WA0071 El encuentro incluirá un repaso de su historia como banda con la presencia de músicos que formaron parte de la antigua formación “Neurona” como Matías Bustamante.

El Centro Cultural Roberto Abel cuenta con más de 450 metros cuadrados. Esta superficie será destinada al desarrollo de múltiples actividades, lo cual permitirá descomprimir la agenda del Centro Cultural Cipolletti (CCC), que en los últimos años ha visto un crecimiento exponencial en la demanda de espacios y propuestas.

Centro Cultural Roberto Abel Cipolletti.png El Centro Cultural Roberto Abel cuenta con más de 450 metros cuadrados. Gentileza

Entre las mejoras más destacadas realizadas en el edificio se encuentran la expansión del escenario, que ahora cuenta con mayor profundidad y ancho, y un tratamiento que mejora su estabilidad. También se renovó completamente el sistema de luces y sonido, se incorporó un nuevo telón automatizado, y se instalaron una pantalla y proyector de última generación.

Además, se realizó un tratamiento acústico en el techo de la sala teatral con paneles ignífugos, se impermeabilizó toda la cubierta del edificio, y se construyeron nuevos baños y camarines para los artistas.