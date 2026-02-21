El cambio ya se ve: la rotonda de San Luis y Santa Cruz supera el 65% de ejecución

Con más de la mitad de avance, la obra vial en el noroeste de Cipolletti, resolverá un histórico problema de tránsito. ¿Qué etapas restan?

La obra de la rotonda de Santa Cruz y San Luis superó la mitad del proceso de ejecución.

La obra de la rotonda en la intersección de las calles San Luis y Santa Cruz, uno de los proyectos viales más importantes en ejecución en Cipolletti , ya alcanzó un 65% de avance y comienza a mostrar su impacto en un sector históricamente conflictivo para el tránsito. Se trata de una intervención estratégica que no solo reorganizará la circulación vehicular, sino que también mejorará las condiciones de seguridad y conectividad en una de los principales corredores de la ciudad.

El proyecto, denominado oficialmente “Rotonda San Luis – Santa Cruz y obras complementarias”, cuenta con un presupuesto de $989.144.457 y es ejecutado por la empresa Quidel. Según los plazos establecidos, la obra tiene una duración estimada de 180 días corridos.

Desde la Secretaría de Obras Públicas detallaron que los trabajos avanzan de manera progresiva en distintos frentes, con intervenciones específicas que buscan sostener la circulación y minimizar el impacto en vecinos y conductores.

Se continúan planificando cortes y desvíos durante marzo, hasta en tanto avance la obra.

Uno de los puntos clave es la intersección de las vías del ferrocarril con calle Santa Cruz, donde ya se completaron tareas de cordón cuneta, badenes y asfaltado. En este sector, se prevé la habilitación al tránsito a partir del viernes 27 de febrero, lo que representará un alivio importante para la circulación.

Otro de los frentes activos es la apertura de la calle J. J. Paso, cuyo inicio está previsto para el 5 de marzo. Allí se realizarán trabajos de excavación, construcción de cordón cuneta y ejecución de losa de hormigón armado, con un plazo estimado de 20 días.

En la zona del loteo Pizarro, las tareas comenzarán el 16 de marzo e incluirán excavación y cordón cuneta, con un plazo de 25 días corridos. En tanto, las obras en las curvas de Mariano Moreno y Rivadavia, junto con la intervención en calle Saavedra, dependen del avance de trabajos a cargo de la empresa Edersa.

Precisamente, la empresa distribuidora de energía es clave en el desarrollo del proyecto: en la zona central de la rotonda, los trabajos se retomarán en su etapa final una vez que se concrete el retiro de tres columnas de media tensión, condición indispensable para garantizar la seguridad en el lugar.

image - 2025-12-19T170356.298 La nueva rotonda en Cipolletti resolverá un histórico inconveniente vial sobre el sector. Ilustración

Cortes y desvíos: cómo circular

Mientras continúan las tareas, se mantiene el corte de tránsito sobre calle Santa Cruz entre Buenos Aires y San Luis hasta el 27 de febrero aproximadamente, debido a obras de hormigón.

En ese marco, el tránsito en sentido norte–sur se desvía por calles Buenos Aires y San Luis, en un esquema provisorio que busca sostener la circulación sin interrumpir completamente el flujo vehicular.

Cómo será la transformación del sector

Más allá del avance físico de la obra, el impacto de esta intervención será profundo en la dinámica urbana. La rotonda permitirá ordenar uno de los cruces más transitados y complejos de Cipolletti, donde actualmente se registran demoras, maniobras riesgosas y frecuentes conflictos viales.

El diseño contempla una reorganización integral del tránsito, con carriles definidos, mejor señalización, incorporación de badenes y una circulación más fluida en todos los sentidos. Además, se integrará con nuevas calles y accesos que permitirán distribuir mejor el flujo vehicular.

La obra también forma parte de un plan más amplio que incluye el mejoramiento de la calle San Luis como eje troncal, con nuevas conexiones, ensanchamiento de calzada, iluminación LED y futuras bicisendas que fomentarán una movilidad más sustentable.

E.C.P SANTA CRUZ Y SAN LUIS (12) Además de la rotonda, se esperan obras complementarias como apertura de nuevas calles, iluminación led, parquización y bicisenda. Estefania Petrella

Un punto clave para la movilidad urbana

Cuando esté finalizada, la rotonda no solo resolverá un problema histórico de tránsito, sino que se convertirá en un nodo central para la circulación entre distintos sectores de la ciudad. La conexión entre barrios, accesos y arterias principales será más ágil, segura y ordenada.

Desde el Municipio remarcaron que el objetivo es avanzar hacia una ciudad con mejor infraestructura, donde el crecimiento urbano esté acompañado por obras que respondan a la demanda real de movilidad.

Con más del 65% ejecutado, la rotonda de San Luis y Santa Cruz comienza a consolidarse como una de las intervenciones más significativas en la transformación vial de Cipolletti, marcando un antes y un después en la forma de transitar la ciudad.