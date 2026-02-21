El tiempo: calor sin pausa en Cipolletti

El pronóstico anticipa un sábado cálido con temperaturas estables y viento leve. El domingo anuncia máximas de 30º con cielos parcialmente nublados.

El sábado en Cipolletti comenzará con temperaturas cálidas y un cielo parcialmente nublado. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anunció un sábado con calor moderado y la llegada de vientos leves, condiciones que se mantendrán hasta la noche, ideal para las salidas nocturnas. El pronóstico del domingo anuncia temperaturas similares con una máxima que llegará a los 30º .

La mañana inició con 21°C , con la presencia de nubes y claros, con un viento leve con ráfagas entre 6 y 10 km/h. Hacia las 9 la temperatura subirá a 23°C , con cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica alcanzará los 25°C, anticipando una jornada cálida que se extenderá hasta la noche.

A las 10 el termómetro marcará 25°C , con intervalos de sol y viento del noreste entre 6 y 17 km/h. Para las 11 se esperan 26°C y cielo con nubosidad variable. El viento noreste aumentará su intensidad con ráfagas de hasta 21 km/h.

Cerca del mediodía, el calor comenzará a sentirse con mayor fuerza. El pronóstico anticipó 29°C a las 12 del mediodía con cielos parcialmente cubiertos. El viento rotará al noreste con velocidades entre 11 y 26 km/h. Estas condiciones anticipan una tarde calurosa pero con circulación de una brisa fresca.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (8).JPG La Isla Jordán es la elegida por los cipoleños para disfrutar del verano. Antonio Spagnuolo

La temperatura máxima llegará pasado el mediodía

Durante la tarde, el momento más cálido llegará alrededor de las 14 con 31°C y cielo con nubes y claros. El viento soplará desde el norte con ráfagas entre 14 y 32 km/h. El movimiento del aire ayudará a bajar la sensación térmica, estimada en 30°C.

Cerca de las 17 el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura seguirá en 31°C. La sensación térmica descenderá a 29°C debido al aumento del viento. Las ráfagas del norte podrán alcanzar los 36 km/h. El aire se sentirá más activo durante la tarde.

El natatorio de la Isla Jordán Llegan los últimos días de calor para disfrutar el Natatorio Municipal. Anahi Cárdena

Al caer la noche, el viento del norte se intensificará aún más. A las 20 se esperan 27°C, cielo parcialmente cubierto y ráfagas de hasta 39 km/h. Cerca de las 23 la temperatura descenderá a 24°C con viento norte entre 10 y 23 km/h. El cierre de la jornada será templado, ventoso y sin precipitaciones.

Un domingo con calor y vientos leves

El domingo en Cipolletti estará marcado por un cielo mayormente despejado, con ascenso térmico sostenido y condiciones estables, con una tarde calurosa que se extenderá hasta la caída del sol. La jornada comenzará templada, con nubosidad parcial, y evolucionará hacia un escenario plenamente soleado.

Propuestas Isla Jordán La noche del sábado tendrá múltiples propuestas culturales nocturnas, como la zona de foodtrucks en la Isla Jordán.

Por la mañana, el amanecer llegará con 19°C a las 8, el cielo cubierto y viento del noreste entre 6 y 12 km/h. A las 11 el termómetro ascenderá a 25°C, con intervalos de sol, con viento norte entre 7 y 21 km/h.

Durante la tarde el calor se intensificará: a las 14 se esperan 30°C con cielo despejado y viento del noreste entre 7 y 24 km/h. Hacia las 17 la máxima alcanzará los 32°C con sol pleno y viento del este entre 3 y 21 km/h. A las 20 persistirá el ambiente cálido con 30°C, cielo despejado y brisa del este, mientras que a las 23 descenderá a 26°C con viento noreste leve y condiciones estables para el cierre del día.