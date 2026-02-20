Cipolletti LMCipolletti Cipolletti Recuperan en una toma de Cipolletti el Hondita robado en Neuquén

El Hondita Fit neuquino que fue recuperado en una toma de Cipolletti.

Personal policial recuperó en una toma de Cipolletti un auto que había sido robado en Neuquén el año pasado. Se trata de un Honda Fit 5 puertas, color azul, que tenía pedido de secuestro en la vecina ciudad desde el 22 de febrero de 2025.

A horas de cumplirse un año del robo, personal de la Brigada de investigaciones de Cipolletti lo recuperó en medio de tareas de rutina.

"Realizando tarea inherentes a nuestra función ubicamos un Honda Fit azul con grabados de Cristales dominio GJY 903, lo cual consultado al sistema de RNPA arroja con pedido de secuestro de la ciudad de Neuquén. El vehículo se encontraba en la vía publica del barrio 2 de Agosto, calle Los Horneros", fue el comunicado policial.

