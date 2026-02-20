Recuperan en una toma de Cipolletti el Hondita robado en Neuquén
A punto de cumplirse un año del delito, la policía cipoleña logró encontrar en un control de rutina el auto que era buscado en la vecina ciudad.
Personal policial recuperó en una toma de Cipolletti un auto que había sido robado en Neuquén el año pasado. Se trata de un Honda Fit 5 puertas, color azul, que tenía pedido de secuestro en la vecina ciudad desde el 22 de febrero de 2025.
A horas de cumplirse un año del robo, personal de la Brigada de investigaciones de Cipolletti lo recuperó en medio de tareas de rutina.
Te puede interesar...
"Realizando tarea inherentes a nuestra función ubicamos un Honda Fit azul con grabados de Cristales dominio GJY 903, lo cual consultado al sistema de RNPA arroja con pedido de secuestro de la ciudad de Neuquén. El vehículo se encontraba en la vía publica del barrio 2 de Agosto, calle Los Horneros", fue el comunicado policial.
Noticia en desarrollo
Leé más
Se rindió Don Diego: después de más de 30 años cierra histórico comercio del centro de Cipolletti
Polémica en Cipolletti por una tortuga perdida: por qué nadie quiere que se la devuelvan al dueño
Paritaria caliente en Cipolletti: gremios rechazaron la oferta y todo se define el lunes
-
TAGS
- Cipolletti
- Honda
- Neuquén
Noticias relacionadas
Lo más leído