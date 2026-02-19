Piden con urgencia donantes de plaqueta y cadenas de oración para un querido vecino

Una estimada familia de la zona atraviesa una angustiante situación que se precipitó en plenas vacaciones. "Le pedimos por favor a la comunidad", señaló su esposa a LMC.

Una familia muy estimada de la zona atraviesa una situación sumamente angustiante y apelan a la solidaridad de la comunidad en medio del drama. Se necesitan 5 donantes de plaquetas Grupo 0 o A Negativo con carácter de urgencia y se piden cadenas de oración por la salud de Marcelo Mancini , internado en el Policlínico Modelo .

En el comunicado que su entorno hizo llegar a LM Cipolletti , se aclara que “preferentemente sexo masculino, menores de 65 años” aunque eso tampoco excluye a mujeres. En el caso del sexo femenino, deben ser “menores de 65 que no hayan tenido más de dos hijos”.

“Marcelo se encuentra en un momento delicado de salud y agradecemos la ayuda y muestras de cariño. Ahora necesitamos con urgencia los dadores de plaqueta”, comentó su esposa Silvia .

Por lo que pudo conocer este medio, todo se precipitó de manera repentina. Tanto que a punto de disfrutar unas merecidas vacaciones, viaje incluido, se le diagnosticó una enfermedad por la que se encuentra internado en el Policlínico Modelo.

Radicados en Fernández Oro, Silvia supo estar ligada al municipio local y conforman un matrimonio muy querido en la vecina ciudad y en toda la zona. ¡Fuerza chicos, vamos que se puede!

Noticia en desarrollo