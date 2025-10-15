Piden cadena de oración por Leito: "Creemos en los milagros"

Mónica, su conocida mamá, nos cuenta sobre el delicado momento del "hincha de Cipo y Marabunta".

A Leito le daban pocas chances de vida y ya cumplió 41 años. Ahora va por otro milagro. ¡Se puede!

“Creemos en los milagros, porque mi Leo ya lo es…”, asegura Mónica con la fe intacta en medio del sufrimiento. Su hijo, que sabe de hazañas y supervivencia en las condiciones más adversas, lleva 13 días en terapia intensiva tras ser operado de urgencia en el Policlínico Modelo y pide cadena de oración por el querido “Leo Herrera”, cuyo estado “sigue siendo delicado pero estable”.

El muchacho padece “hidrocefalia congénita” y antes de ser intervenido quirúrgicamente por “recambio de válvula ventrículo peritoneal”, venía de permanecer 27 días internado por complicaciones generales en su salud.

“En las últimas horas abrió un poquito el ojo derecho , apenas un momento. Le costaba abrir la mano izquierda. La doctora de terapia nos dijo que quieren hacer la traqueotomía, pero si él no despierta es difícil también. Solo hay que esperar y Dios hará”, explicó su mamá con una entereza admirable.

image Leito y sus dos pasiones, Cipo y Marabunta.

Aferrándose a la religión en este duro trance, la conocida vecina amplió: “Dios hace posible lo imposible, restaura, hace nuevas todas las cosas, abre los cielos. Te estamos esperando Leito. Confiados de que es Dios quien te sostiene y tiene el control... Pido oración para mí hijito. La unión en fe y oración tienen poder”, amplió.

Leo es sumamente futbolero y conocido en las tribunas de La Visera. “Fanático de River también pero su pasión es Cipo, desde que empezó a caminar fue a la cancha a alentar al Albinegro. Y en el Club Marabunta se encontró con unos grosos, unos tipazos que entendieron todo, le dieron un lugar, lo hicieron sentir útil. ¡Sabes lo que significa eso para una persona con capacidades diferentes!”, valoró.

Y recordó una anécdota: “Leito decía que el era parte del plantel”. “Tengo pilas de cosas para contar y decir de mí hijito... Por su enfermedad, tener una válvula por hidrocefalia congénita, vivir 41 años… Es un caso excepcional, un milagro de la vida. Y así seguirá siendo. Va a salir adelante, con la ayuda de Dios”, culminó Mónica.

¡Fuerza Leo y familia!