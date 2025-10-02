Qué le pasó al nene cipoleño que "estuvo muerto" y al que dos policías revivieron mediante RCP

Belén, su mamá, repasa con LMC el drama que vivieron: “Estaba jugando y de repente…”. Ahora, organiza una rifa para pagar los gastos médicos.

Ese día cumplía años Matías, el tío de Enzo y hermano de su mami Belén y todo era alegría en la casa de los abu en el Anahi Mapu . Domingo rodeado de afectos y mimos para el nene de 1 año y 2 meses , que correteaba de un lado para el otro, jugaba con todos y “estaba espléndido”.

De repente, salió a la vereda y el propio cumpleañero se percató de que “dejó de respirar y se puso morado, era una plumita”, revela su progenitora cómo se desencadenó el drama.

“Ahí mi hermano, que me había pedido que se lo lleve un rato a la puerta, me grita ‘Belén el bebé no me responde ’… Mi primera reacción fue salir corriendo a la calle con él en brazos. Paré un auto y le grité ‘llevénme al Hospital” , reconstruye la desesperante situación la joven mujer.

El drama de la mamá con un nene que no respondía

Mientras los solidarios vecinos que los trasladaban sin conocerlos rumbo al sanatorio cipoleño le pedían que “lo ponga boca abajo”, ella decidió sobre la marcha un cambio de planes y recorrido en plena emergencia.

“Vi la comisaría 45 y les pedí que me dejaran ahí. Me bajé corriendo, grité un gracias, espero lo hayan oído esa pareja y el joven que los acompañaba”, recuerda ese momento de extrema tensión y adrenalina.

“Ya en la comisaría, la efectiva Carla me dice ‘el nene no tiene signos vitales’. Ella estaba junto a Miguel, otro policía, y le practicaron RCP. Carla le empezó a aplastar el pechito, dijo ‘llamen a la ambulancia’ y después prefirió ir en la camioneta policial. En ese trayecto mi cabeza lo único que pensaba era ‘Dios, revivímelo”, confiesa a LM Cipolletti.

Y el milagro comenzaba a gestarse. “Carla en un momento me dice ‘mamá tranquila, está con nosotros’. Entonces lo llamé por su nombre, Enzo y me miró sin fuerza. Fuimos bien rápido por las calles porque no había tiempo, llegamos al Hospital, Carla misma lo bajó y lo llevó enseguida a la camilla. Ellos -por los policías- se portaron 10 puntos, les debo mucho. Le pusieron oxígeno, el nene lloró, se iba, lo pellizcaban, lo agarraban, volvía y se iba…”, repasa el calvario vivido.

Finalmente Enzito, el menor de 3 hermanos (Alma y Valentín son los otros hijos de Belén), “¡reaccionó!” gracias también a la labor de los profesionales de la salud del hospital local.

“Nos dejaron en observación con suero. El mismo domingo le hicieron los análisis, le salieron bien los dos y a las 4 ó 5 horas me dijeron ‘mamá ya está bien, pueden volverse a casa’. Pedí, eso sí, que me lo dejen en observación hasta el día siguiente porque no me sentía segura, tenía miedo de que no llegara a casa, pero nos enviaron de regreso. Me quedó esa sensación extraña”, reconoce sus lógicos temores.

Una rifa para los estudios del nene

Superado ese duro trance, Belén destaca que el nene “está muy bien, sonriente, vivaracho” pero a la vez no se queda de brazos cruzados y comenta que “lo estoy haciendo atender de manera particular y es costoso. Lo mandaron a hacer electrocardiograma, mañana -por este viernes- tenemos turno con una neuróloga que determinará qué estudio más hay que hacerle”, explica.

Solventar ese tratamiento médico se le hace cuesta arriba a esta mamá que “trabajaba como empleada doméstica pero ahora no estoy yendo porque me parece que la prioridad es dedicarme 100 % a mi hijo en este momento”.

Por esa razón decidió a recurrir a la solidaridad de la comunidad para juntar los recursos hasta tanto pueda normalizarse todo.

“Estoy haciendo una rifa para afrontar los gastos. Son 6 premios distintos, la estoy publicando en Facebook y en mis estados del celu. Cualquier cosa pueden ubicarme al 2996037489”, concluye. Tras un susto inmEnzo, volvió la calma para esta familia del Mapu que necesita de todos.