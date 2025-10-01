Engaño, fuga y prisión: fingió querer comprar un auto y en un descuido de la dueña huyó por Ruta 151

El hombre fue atrapado en Cipolletti este martes. Cuenta con dos condenas por estafas. Ahora enfrentará a la Justicia.

La Fiscalía descentralizada de Cinco Saltos formuló cargos contra un hombre acusado de hurtar un automóvil mediante un insólito método: fingió que iba a comprar el rodado y aprovechó el descuido del propietario para escapar con el vehículo . Tras una persecución a alta velocidad que se extendió hasta Cipolletti , lograron detenerlo .

Según el relato de la Fiscalía, el hecho tuvo lugar el martes 30 de septiembre cerca de las 15:50 horas , cuando el imputado llegó a un domicilio de Cinco Saltos con la intención de comprar un vehículo Volkswagen UP . La propietaria lo recibió y le mostró cada detalle del rodado, el interior, el baúl y el motor.

El episodio tomó un giro inesperado cuando el hombre aprovechó que el automóvil estaba estacionado en la calle y en marcha , cuando el falso comprador se subió al asiento del conductor y se fugó sin ejercer violencia. La maniobra sumamente rápida y sorpresiva, dejó impactada a la dueña , quien de inmediato alertó a la Policía.

Tras el llamado de la víctima, la Policía inició un operativo para buscar al sospechoso, quien había escapado por la Ruta Nacional 151 en dirección hacia Cipolletti. Los efectivos identificaron al imputado en el kilómetro 4,5 de la Ruta 151 en un primer momento cuando circulaba a alta velocidad, en contramano y por la banquina en dirección hacia Cipolletti.

La persecución terminó en pleno centro cipoleño, en la intersección de calles 25 de Mayo y San Martín, donde finalmente los agentes lograron detenerlo. Allí se constató que el vehículo no sufrió daños de consideración y fue recuperado.

El imputado tiene dos condenas por estafa y una denuncia vigente en Cipolletti

También detalló que el acusado tiene antecedentes en diferentes provincias, una condena por tentativa de estafa en Trenque Lauquen, Buenos Aires donde fue condenado a seis meses en suspenso y otra condena por estafa en Ushuaia, que fue unificada en un año y dos meses. Las condenas previas se suman a los elementos para sostener la acusación y la presencia de riesgos procesales que justifican la medida cautelar.

Además, la fiscal mencionó que existe otra investigación en curso radicada en Cipolletti por un delito de similares características. “Si bien el delito tiene expectativa de una pena baja, en caso de ser condenado y debido a sus antecedentes, tendría que cumplir prisión efectiva” indicó la fiscal.

El defensor oficial no objetó la calificación legal ni el pedido de prisión preventiva. El juez de garantías dio por formulados los cargos por hurto, responsable de conformidad con los artículos 162 y 45 del Código Penal y resolvió que el imputado permanezca detenido durante dos meses mientras se desarrolla el proceso.

El automóvil ingresó por calle Mariano Moreno y recorrió varias arterias de la ciudad hasta que finalmente fue interceptado en calle 25 de Mayo, entre San Martín y Roca, con la colaboración de móviles de distintas dependencias policiales.

