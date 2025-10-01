El detenido tras persecución en Cipolletti sería el mismo que robó un auto en Fernández Oro

Se presume que utiliza la misma técnica delictiva: muestra interés en comprar un auto, se da una vuelta para probarlo y escapa. Este miércoles le formularían los cargos.

El hombre que fu e apresado el martes en Cipolletti tras una intensa persecución policial por la Ruta Nacional 151 sería el mismo que el último sábado robó en Fernández Oro un auto con la excusa de dar una vuelta para probar su funcionamiento, ya que le dijo al dueño que estaba interesado en comprarlo.

Todo indica que el sospechoso había ejecutado la misma técnica delictiva en Cinco Saltos , donde se apoderó de un Volkswagen UP color rojo.

El sujeto quedó detenido en la Comisaría 26 de Fernández Oro a disposición de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, desde donde se ordenaron una serie de medidas probatorias . Entre ellas estaría pendiendo un allanamiento.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que posiblemente este mismo miércoles se realice la audiencia para formularle los cargos, en principio, por el delito de hurto.

La misma técnica delictiva

El sábado por la tarde un vecino de Oro que lavaba su Peugeot 206 en su casa y recibió la visita de un desconocido robusto y con acento chileno, que expresó interés en adquirirlo. Charlaron sobre el estado del rodado y pidió que lo pusiera en marcha para escuchar el sonido del motor. Después solicitó dar una vuelta para probar su andar. Sin embargo en un descuido del dueño arrancó y escapó en dirección desconocida, informó el sitio local Oro en Noticias.

La policía local inició una investigación para atrapar el ladrón. Contaban con imágenes de cámaras de seguridad que lo mostraban momentos antes caminando por una vereda. Pero su paradero era desconocido, lo mismo que el vehículo que se llevó.

Ladrón auto Oro El sospechoso fue captado por una cámara de seguridad momentos antes de robarse el auto del vecino de Fernández Oro. Captura video

Sin embargo el martes por la tarde apareció nuevamente en escena, pero en Cinco Saltos.

Según se informó, a las 15:54 se alertó sobre el robo del vehículo, un Volkswagen Up dos puertas. Minutos después fue detectado en el kilómetro 4,5 de la Ruta 151 por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, que inició un seguimiento controlado cuando el conductor emprendió la huida.

El automóvil ingresó a toda velocidad por calle Mariano Moreno seguido por patrulleros de la fuerza, y recorrió varias arterias cipoleñas hasta que finalmente fue interceptado en calle 25 de Mayo, entre San Martín y Roca, con la colaboración de móviles de distintas dependencias policiales.

Desconcierto en pleno centro cipoleño

El operativo generó enorme tensión y desconcierto entre conductores y peatones que circulaban por ese sector de la ciudad, ubicado en pleno centro, que se encontraron con una gran cantidad de policías y patrulleros.

Los uniformados cortaron el tránsito de la calle 25 de Mayo, que suele tener intenso tráfico que ya que es uno de los principales accesos de quienes llegan desde Neuquén.

El hombre estuvo durante varios minutos esposado en el piso. Hasta que finalmente fue trasladado hasta la Comisaría de Oro tras cumplir con los trámites de rigor en presencia de testigos.

Aún se desconoce su identidad y su lugar de residencia, como también si actuaba sólo o en complicidad con otros delincuentes, pues no se descarta que tuviera una planificación para darle destino a los autos robados.