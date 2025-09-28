Dijo que quería comprarle el auto, le pidió dar una vuelta para probarlo y no volvió más

Un delincuente engañó a un vecino y le robó un Peugeot 206 con el pretexto de verificar su funcionamiento. El ladrón es robusto y tiene acento chileno.

El sospechoso fue captado por una cámara de seguridad momentos antes de robarse el auto del vecino de Fernández Oro.

Un vecino de Fernández Oro fue engañado por un impostor que le robó el auto con un pretexto insólito, pero que ha ocurrido un montón de veces. Pero en este caso todo quedó registrado por una cámara de seguridad en el que pueden advertir características físicas del ladrón.

El incidente ocurrió el último sábado alrededor de las 17:30. El propietario del rodado, un Peugeot 206 color blanco, lo lavaba en su casa, cuando apareció un sujeto robusto con acento chileno según se informó, que se mostró interesado en comprárselo.

Mantuvieron una charla acerca del estado del vehículo, hasta que el supuesto comprador después de observar su estado general, le pidió escuchar el sonido del motor. Pero después le pidió dar una vuelta para probarlo. Sin embargo, pero en un descuido del dueño arrancó y escapó en dirección desconocida, informó el sitio local Oro en Noticias.

Comisaría 26 Fernández Oro.jpg

El hecho fue denunciado en la Comisaría 26, donde se entregó el registro fílmico en el que aparece el embaucador momentos antes de ejecutar la maniobra delictiva. La policía inició una investigación con los elementos recibidos.

La imagen del video no posee mucha nitidez. Pero de todos modos se puede observar al sujeto que camina por la vereda. Es robusto y viste una remera anaranjada con un pantalón oscuro y zapatillas blancas. Lleva el pelo corto y no tiene barba.

Dos detenidos por desvalijar una tienda

Policías de la Comisaría 33º, ubicada en el barrio Norte de Allen, detuvo a dos hombres y logró recuperar parte de las prendas robadas de una tienda ubicado en la esquina de Lorenzo Ramasco y Avellaneda, en cercanías de la cancha del club Alto Valle.

El hecho ocurrió el jueves último durante de la madrugada. Cuando llegó la propietaria del local en horas de la mañana descubrió que desconocidos habían levantado parcialmente la persiana metálica, rompieron un vidrio y se apoderaron de una importante cantidad de indumentaria.

Presos por robar ropa

A partir de tareas investigativas y recorridas por el sector, cerca del mediodía un móvil policial detectó a dos hombres que circulaban con bolsas y mochilas cargadas con ropa. Al ser identificados, se constató que varias de las prendas aún conservaban las etiquetas del local robado.

En el procedimiento intervino el Gabinete de Criminalística y la Fiscalía de turno, que dispuso el reconocimiento de los artículos por parte de la damnificada. Los hombres quedaron demorados y vinculados a la causa por encubrimiento.

Estaba con libertad condicional y se robó decena de gorritos

Un hombre que gozaba del beneficio de libertad condicional, fue detenido este jueves a la noche en la zona céntrica de Bariloche, donde fue sorprendido tras sustraer mercadería de un local comercial.

Un efectivo de la Unidad Regional III demoró al sospechoso en la esquina de San Martín y Libertad, donde se encuentra un comercio del que había robado varios productos que estaban en exhibición. entre ellos, varios gorritos de lana.

El detenido cuenta con tobillera electrónica que es fiscalizada por la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME).

La mercadería fue restituida al responsable del local, mientras que el detenido de 34 años fue puesto a disposición de la Justicia.