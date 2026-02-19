Intentó robarle la mochila a una jubilada, le rompió el diente y fue detenido en la terminal

El hombre forcejeó con la mujer y le provocó la fractura de su dentadura. Efectivos policiales interceptaron al sospechoso oriundo de Chichinales.

Un hombre fue detenido tras intentar robarle la mochila a una mujer de 65 años en el centro de Villa Regina . El hecho tuvo lugar en la intersección de Monseñor Esandi e Italia . La víctima sufrió lesiones en su dentadura durante el forcejeo con el agresor.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Quinta , el sospechoso se movilizada en bicicleta y se acercó desde atrás a la mujer para arrebatarle sus pertenencias. El hombre forcejeó con la mujer al intentar robarle su mochila y demás objetos personales, pero como no logró su objetivo, escapó hacia la Ruta Nacional 22 .

Durante el ataque, la mujer sufrió la fractura de un diente , por lo que debió ser trasladada a la Clínica Central, donde recibió atención médica.

malandra El sospechoso fue interceptado cerca de la terminal de ómnibus.

Tras el aviso de la situación de inseguridad, los efectivos policiales desplegaron un operativo de rastrillaje en la zona. Minutos después lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones de la terminal de ómnibus. El hombre vestía ropa negra y una remera con un dibujo blanco, coincidiendo con la descripción aportada por la víctima.

El individuo fue interceptado y trasladado a la unidad céntrica para su identificación y registro. La policía no informó sobre su identidad pero detallaron que se trata de un hombre oriundo de Chichinales.

El fiscal de turno dispuso que el detenido permanezca alojado y sea imputado en una causa por robo, mientras continúan las actuaciones judiciales y la recolección de pruebas para avanzar en la investigación.