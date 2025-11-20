Grave lesión de un niño en una escuela terminó con fracturas en la columna: culparon a la docente

Las lesiones fueron provocadas durante un ejercicio de educación física. La docente no brindó asistencia y le ordenó a continuar con la actividad.

La Justicia de Río Negro imputó a una docente de Cinco Saltos por lesiones graves y omisión de los deberes como funcionario público , luego de que un estudiante de cuarto grado se fracturó las vértebras de la espalda durante un ejercicio de educación física . La profesora no le brindó la atención mínima y lo obligó a seguir realizando la actividad.

El episodio sucedió el 12 de noviembre de 2024 , en el curso de 4to grado de una escuela primaria de Cinco Saltos . La docente organizó una actividad con desplazamientos con obstáculos compuesto por tres estaciones .

El ejercicio debía realizarse con bastones de madera , tipo palos de escoba, colocados en el suelo a una cierta distancia uno del otro. Cada alumno debía saltar desde un palo al otro , pero el estudiante cayó hacia atrás sobre los bastones y se fracturó vertebras de la espalda . Las lesiones de carácter grave se ubicaron en el cuerpo vertebral T6 y los arcos costales posteriores izquierdos 6,7 y 8.

La fiscal detalló que el niño manifestó dolor intenso, palidez y dificultad para respirar, sin embargo, la docente omitió brindarle la atención mínima indispensable para saber cuál era su estado y dar aviso a cualquier autoridad escolar, personal médico o familiares. Acciones impuestas por el ejercicio propio de su profesión.

leben El diagnóstico confirmó fractura de columna y aplastamiento de tres vertebras con un importante golpe en la zona sacro lumbar.

La docente no le brindó asistencia necesaria ni dio aviso a las autoridades

En cambio, la profesional impuso que el alumno se incorporara al ejercicio nuevamente, sin tener en cuenta el estado físico del estudiante a su cargo. Finalmente el niño quedó a un costado del patio, mientras el curso continuaba con la clase.

Fue una compañera quien alertó a la maestra de grado, lo que permitió contactar a la mamá del alumno. La mujer asistió al establecimiento y trasladó al niño al hospital para recibir la atención necesaria, donde confirmaron el diagnóstico de las fracturas.

El cuestionamiento de los deberes de funcionaria pública y la formulación de cargos

La parte querellante, en representación de la madre y el padre del menor, acompañó íntegramente la descripción del hecho y la calificación penal planteada por el Ministerio Público Fiscal. En esa línea, valoraron la intervención judicial para avanzar con la etapa investigativa. La calificación legal fue de lesiones graves culposas, en concurso ideal con omisión de los deberes de funcionario público.

El abogado defensor objetó el encuadre legal al sostener que la imputada no reviste la condición de funcionaria pública por no ocupar un puesto jerárquico. Además, cuestionó la reconstrucción realizada por la fiscalía y solicitó que los cargos no fueran admitidos por el magistrado.

El juez de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

educación física El accidente tuvo lugar durante la clase de educación física.

El relato de la madre

Débora recibió una llamada de la escuela verdaderamente inquietante por el tono: su hijo se había caído durante la clase de educación física. “Cuando llegamos con mi marido, lo encontramos sentado, pálido, no hablaba. Solo nos dijo: ‘sácame de acá mamá, tengo un dolor que parece que me voy a morir’”, relató la mamá en diálogo con LM Cipolletti.

Ya en el hospital, y tras descomponerse del dolor, los estudios revelaron el diagnóstico: fractura de columna y aplastamiento de tres vertebras con un importante golpe en la zona sacro lumbar. “Mi hijo nos contó que se golpeó la espalda y que la profesora solo le dijo: ‘sentate, que se te va a pasar’. Nadie llamó a una ambulancia ni respetó el protocolo. No tendrían que haberlo movido, encima los palos de escoba no son elementos adecuados para esa actividad y en ese tipo de piso”, denunció Débora.

condena Cada alumno debía saltar desde un palo al otro, pero el estudiante cayó de espaldas sobre los bastones y se fracturó vertebras de la espalda.

“El seguro recién se activó 13 días después del accidente, luego de una reunión que que se realizó con la directora y la supervisora de Educación de Cinco Saltos”, dijo la madre.

Hoy, el niño intenta retomar su vida escolar con ciertas limitaciones. “Le dieron un alta provisoria para volver a clases, pero no puede correr, ni jugar, ni andar en bicicleta. Tampoco va a cumpleaños. Está en tratamiento psicológico”, contó su madre. La recuperación es lenta y todavía incierta. Lo que sí es seguro, es que van a quedar secuelas.

“Está perdiendo cosas que son propias de su edad. Como madre, duele verlo así. Todo esto se podría haber evitado si se hubiera actuado como corresponde ese día” lamentó.