Fue al Turismo Carretera, compró un cupón casi por casualidad y terminó manejando un 0 km

Tomás estaba recorriendo el Autódromo de Viedma cuando tomó una decisión que días después le cambiaría la suerte.

Lo que comenzó como una jornada para disfrutar del Turismo Carretera en el Autódromo de Viedma terminó convirtiéndose en una historia difícil de olvidar para Tomás , un joven de la capital rionegrina.

Mientras recorría el predio durante el evento automovilístico, una promotora de una agencia oficial le ofreció participar del Patagonia Telebingo . Sin pensarlo demasiado, compró un cupón y siguió disfrutando de la jornada.

Lo que no imaginaba era que esa decisión terminaría cambiándole la suerte .

La sorpresa llegó en el trabajo

Días después se realizó el Sorteo Extraordinario de marzo y la noticia lo encontró en plena jornada laboral.

Tomás trabaja en un comercio de repuestos para automóviles y recordó que estaba junto a sus compañeros cuando decidió revisar los resultados.

La sorpresa fue total: el número 492.972 de su cupón coincidía con el ganador del premio principal. En cuestión de segundos, la incredulidad se transformó en festejos dentro del local.

El momento de recibir las llaves

Finalmente, el joven recibió oficialmente su nuevo Fiat Cronos 0 km en un acto encabezado por autoridades de Lotería de Río Negro.

Según contó, por ahora planea disfrutar el vehículo junto a su novia y su familia, mientras analiza qué hará más adelante con el premio que llegó cuando menos lo esperaba.

Un cupón que cambió su historia

El caso de Tomás volvió a poner en escena una de esas historias de suerte que suelen surgir de decisiones cotidianas.

Su cupón ganador fue adquirido en una agencia oficial de Viedma, dentro de una propuesta que desarrollan en conjunto Lotería de Río Negro y Lotería La Neuquina. La entrega del vehículo fue realizada por el Gerente de Juegos de Loteria de Rio Negro, Maximiliano Rossi.

Mientras tanto, ya se encuentra a la venta el cartón para el próximo Sorteo Extraordinario, previsto para el 28 de junio, que tendrá como premio principal una camioneta Fiat Titano 4x4 0 km.