Pescó un pingüino y tuvo que pedir ayuda para rescatarlo: el increíble final de la historia

El insólito hecho ocurrió en una playa cercana a Puerto San Antonio Este. El ejemplar había deglutido un pejerrey que había picado la línea de un pescador y quedó atrapado. Un conocido influencer que estaba justo en el lugar fue clave en el desenlace.

Un pingüino que se alimentaba de pejerreyes en una playa próxima a San Antonio Este tuvo la mala fortuna de devorar un pez que había quedado atrapado en la línea de un pescador .

El inesperado suceso ocurrió días atrás en el sector conocido como La Alcantarilla , ubicado en dirección a Bahía Creek, y todo quedó registrado en un video tomado por Franco García , un vecino de San Antonio Oeste que se ha convertido en influencer especializado en promocionar los atractivos naturales de la Costa Atlántica rionegrina.

Las imágenes difundidas en las redes sociales, que lograron miles de reproducciones y una catarata de comentarios, muestran el momento en que el pescador se encuentra con el ejemplar al recoger la tanza , por lo que pide ayuda a la gente que estaba cerca. Precisamente a pocos metros estaba Franco, que corrió a colaborar junto con otras personas con las que se encontraba y, por supuesto, con la cámara de su teléfono encendida. “Yo de paso lo filmo ”, se escucha decir.

Enredado en la tanza

Cuando los sacaron a la costa advirtieron que el ave estaba enredada en una madeja de tanza que le aprisionaba la cabeza y se le había introducido en el pico. Franco tuvo que tomarlo entre sus brazos para poder cortar el nylon con un filoso cuchillo, mientras se observa que un pejerrey que había sido pescado daba sus últimos coletazos.

El pingüinito, al verse atrapado por su salvador, dio unos cuantos aleteos como para zafarse, pero las manos que lo sujetaban no se lo permitieron.

“Se re enredó”, fue el primer diagnóstico expresado. “Tiene hasta la lengua agarrada”, agregó García. Sin embargo, ahí advirtieron que se había comido un pejerrey que había quedado enganchado a uno de los anzuelos de la línea de fondo. “Está el pescado adentro, ese es el tema”, señala otro colaborador del salvataje.

Con la precisión de cirujano lograron cortarle todos los hilos y rescatarlo de la compleja ligadura.

pinguino pescador (1)

Al quedar libre, el ejemplar emitió unos sonidos, como agradeciendo lo que hicieron con él, y se fue hacia el agua, donde se sumergió entre las olas y desapareció. Mientras que el pescador protagonista del inusual suceso agradecía repetidamente la ayuda recibida.

El influencer que promociona el turismo

Franco García ha ganado notoriedad por los videos que publica en sus redes sociales sobre pesca, captura de moluscos y otras curiosidades que se encuentran en la costa Atlántica rionegrina, y tiene miles y miles de visitas, principalmente Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube. Sus imágenes con relatos en los que explica qué brinda información sobre los atractivos naturales que ofrece la región, han alcanzado notable trascendencia, convirtiéndolo en un promotor turístico que no le cuesta un peso al Estado. Incluso se ha contactado con admiradores que llegaron hasta la zapatería que administra en San Antonio Oeste especialmente para saludarlo en persona.

En diciembre del año pasado también fue noticia cuando atraparon un pulpo gigante en el muelle de pescadores de la localidad rionegrina y él difundió la novedad.

Respecto al incidente del pingüino, Franco destacó en contacto con LMCipolletti que el ejemplar "tuvo suerte" de haber atrapado al pejerrey que había sido pescado y que ellos estuvieran ahí, porque tenía una madeja grande de tanza cony al menos tres líneas enredadas, por lo que suponen que ya venía complicado de otros episodios anteriores. Su gesto fue reconocido por muchas personas que comentaron su posteo. Entre ellos lo destacó Victor Fratto, un especialista en fauna marina que hizo un análisis del caso y determinó que lo efectuado por Franco fue correcto.