Inmenso dolor: murió el niño de 12 años tras el violento accidente en moto

El menor de edad sufrió graves lesiones cuando perdió el control del rodado y permanecía internado en grave estado. La noticia que conmociona a la región.

El niño perdió el control de la moto y sufrió una caída que le provocó graves lesiones.

El nene de 12 años que había sufrido graves heridas tras protagonizar un violento accidente en moto en Ingeniero Huego falleció durante la noche del viernes. El fatal episodio sucedió el pasado 23 de mayo en el barrio Ceferino, cuando el niño perdió el control de la moto y sufrió una caída que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Según informó el medio LCR Diario , el accidente tuvo lugar cerca de las 19:30 cuando el menor circulaba en moto por una calle interna del barrio. Por causas que aún se desconocen, perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre la calzada. El impacto le provocó heridas de extrema gravedad.

El menor fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital de Ingeniero Huergo, pero fue derivado al nosocomio de Villa Regina. Debido a la gravedad de su cuadro clínico, se decidió trasladarlo a un centro de mayor complejidad en General Roca.

Según informaron los profesionales de salud que intervinieron durante su internación, el niño permanecía internado en estado crítico, había sufrido tres paros cardíacos y su evolución era seguida de cerca por los médicos, familiares y vecinos de la comunidad. El episodio generó cadenas de oración en toda la comunidad de Huergo para que el niño tenga una evolución favorable.

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg El menor fue trasladado al Hospital de Ingeniero Huergo, después al de Villa Regina y finalmente fue derivado al Hospital de General Roca. Archivo

Fuentes policiales informaron que el menor había salido de su casa sin autorización de su madre para dirigirse a comprar pan en un almacén cercano cuando ocurrió el accidente.

El niño había salido sin permiso de su madre

"Recibimos la noticia de que el menor falleció ayer por la noche, como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente. Ahora continúan los procedimientos correspondientes con la Fiscalía y el acompañamiento a la familia en este difícil momento", indicaron fuentes policiales.

Los familiares, amigos y vecinos del joven expresaron su dolor a través de las redes sociales, donde compartieron mensajes de despedida y acompañamiento a sus seres queridos.

“Vuela alto, Nazareno. Hoy es un día muy triste para los huerguenses” expresó con dolor una vecina de Ingeniero Huergo.

Por otro lado, avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras la comunidad acompaña a la familia del niño en este momento de profundo dolor.