De la travesura al drama: piden cadenas de oración por un niño de la zona tras violento accidente en moto

El pequeño se encuentra internado en estado delicado. Qué pasó el lunes por la tarde para este terrible momento que conmociona a la región.

Un niño sufrió un accidente en moto y se encuentra en grave estado.

Conmoción y cadenas de oración en Ingeniero Huergo. Tras sufrir un grave accidente en moto , un niño de 12 años permanece internado en estado crítico en el hospital de Roca, hacia donde fue trasladado debido a su delicado estado.

La situación generó congoja entre familiares, amigos y vecinos de la localidad, que comenzaron a compartir mensajes y pedidos de oración por su recuperación.

Según se informó, el lamentable hecho ocurrió cerca de las 19 del lunes en barrio Ceferino , cuando el chico sufrió graves heridas mientras circulaba en una moto .

De acuerdo a la información brindada desde la Comisaría 16 al portal local LCR, el menor habría salido sin autorización de su madre con la intención de comprar pan en un kiosco de la zona. Por motivos que todavía no fueron informados oficialmente, perdió el control del rodado y cayó violentamente.

Distintas derivaciones y un cuadro preocupante

Tras las primeras atenciones en el hospital local, el menor fue derivado primero a Villa Regina y luego al hospital de Roca debido a la complejidad de su cuadro.

Mientras permanece internado, familiares señalaron que el estado de salud es delicado. Indicaron además que el niño sufrió tres paros cardíacos y que presenta una evolución lenta.

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg Un niño sufrió un accidente en moto y se encuentra en grave estado en el hospital de Roca. Archivo

En paralelo, amigos y allegados comenzaron una cadena de oración en redes sociales para acompañar a la familia. “Está atravesando un momento difícil y necesita mucha luz y fuerza”, expresaron en una publicación que rápidamente se multiplicó entre vecinos de Huergo y localidades cercanas.

Otro accidente cercano

Días pasados, en la cercana Villa Regina se produjo un accidente entre una moto y una mujer que cruzaba la calle en cercanías al hospital. Como saldo la peatona tuvo que ser hospitalizada y la policía interrumpió el tránsito sobre calle Fray Luis Beltrán, entre las arterias Lavalle y O’ Higgins.

El incidente de tránsito se registró sobre Fray Luis Beltrán y fue protagonizado por una moto Mondial de 110 cc de color rojo que era conducida por un hombre que circulaba de norte a sur (de bomberos hacia el hospital) y una mujer mayor que cruzaba caminando la mencionada arteria de este a oeste.

Como consecuencia del choque, la mujer sufrió importantes golpes y debió ser trasladada al hospital local. Por su parte, el motociclista también presentó golpes a raíz de la caída y fue asistido por personal de salud.