Falsificó una receta médica para comprar clonazepam y terminó imputado
La Justicia de Río Negro formuló cargos contra un hombre por comprar una caja de medicamentos psiquiátricos. La denuncia fue radicada por el médico cuya firma fue adulterada.
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra un hombre acusado de falsificar una receta médica para comprar medicamentos psiquiátricos con prescripción en una farmacia de Viedma. El hecho sucedió cuando un hombre presentó una receta médica con una firma adulterada para adquirir una caja de clonazepam.
Según expuso la Fiscalía, el imputado se presentó en el comercio “Farmajur II” ubicado sobre la calle Carlos Gardel con una receta que él mismo habría confeccionado con el objetivo de adquirir el medicamento. Sin embargo, la trabajadora de la farmacia identificó irregularidades en la firma y sello médico de la receta.
Te puede interesar...
El psiquiatra de la firma fue alertado de la falsificación
La Justicia de Río Negro encuadró la conducta provisoriamente en el delito de falsificación de documento privado. La conducta fue atribuida en carácter de autor, en los términos de los artículos 292 y 45 del Código Penal.
El hombre presuntamente falsificó una receta de un psiquiatra viedmense y confeccionó el documento con su puño y letra. La receta fue presentada posteriormente para comprar medicamentos psiquiátricos como clonazepam.
La investigación, sumó pruebas para sustentar la acusación como la denuncia realizada por el profesional de la salud cuya firma fue falsificada, entrevistas realizadas a una familiar que alertó sobre la presentación del documento falso y el testimonio de la trabajadora de la farmacia donde fue exhibida la receta.
El hombre confeccionó él mismo la receta
La Fiscalía también incorporó una pericia caligráfica que determinó coincidencias entre la letra de la receta y la del hombre imputado. Como parte de las pruebas, se sumó el secuestro de la receta falsificada, considerada una de las evidencias centrales del expediente.
La Fiscalía sostuvo que los indicios reunidos hasta el momento permiten atribuir su participación en el hecho investigado. Por ello solicitó que se tengan por formulados los cargos y se disponga la apertura de la investigación penal preparatoria.
La defensa oficial, por su parte, no manifestó objeciones adelantando que buscarán arribar a una salida alternativa. Luego de ello el juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la Fiscalía y dispuso el inicio de la investigación penal preparatoria.
Leé más
Cambió de constructor en plena obra, ahora deberá indemnizar al primero
Caso Ana Lía Corte: cómo está la investigación tras los restos hallados en Bariloche
Proponen enseñar inglés desde jardín en todas las escuelas públicas rionegrinas
Noticias relacionadas
Lo más leído