El "stop debit" de su tarjeta de crédito falló y le arruinaron el mes: qué resolvió la Justicia

Una falla del sistema digital de una reconocida entidad crediticia ocasionó un dolor de cabeza a mujer de Río Negro. El dictamen judicial.

La mujer se cansó de la burocracia y acudió a la Justicia. Foto ilustrativa de google.

Un banco deberá indemnizar a una clienta de El Bolsón por un error en su aplicación digital tras el cobro indebido de impuestos y recargos por el uso de su tarjeta de crédito .

El Juzgado Multifueros de esa ciudad responsabilizó a la entidad financiera tras constatar que el sistema falló luego de que la usuaria pagara su resumen en dólares y activara el mecanismo de "stop debit" para evitar la pesificación de su deuda.

La damnificada utilizó su tarjeta de crédito para realizar consumos en el exterior por un monto superior a los 1.300 dólares. Con el objetivo de evitar los recargos impositivos asociados al cambio de divisa, la mujer abonó el saldo directamente en moneda estadounidense y activó la opción de "stop debit" desde la plataforma digital del banco.

A pesar de recibir una notificación de "pago exitoso", una semana después la entidad ejecutó el débito automático del resumen convertido a pesos.

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Debido a este fallo sistémico, el banco le cargó costos derivados del Impuesto PAÍS, intereses compensatorios, punitorios, IVA e impuesto de sellos.

La clienta inició un extenso reclamo que incluyó visitas a la sucursal, correos electrónicos y el envío de una carta documento. Durante el intercambio de mensajes, el propio banco admitió por mail que "es normal que los sistemas tengan errores momentáneos", pero nunca devolvió el dinero ni resolvió la situación de la usuaria.

Condena judicial por violar la Ley de Defensa del Consumidor

El Juzgado Multifueros encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y remarcó la obligación de los bancos de garantizar servicios digitales totalmente seguros.

La jueza interviniente cuestionó con dureza la falta de respuestas de la entidad y el estado de indefensión en el que quedó la clienta, atrapada en un "infinito devenir de mensajes" sin solución efectiva frente a un error que la propia empresa había reconocido.

El banco no se presentó a contestar la demanda judicial, por lo que el juzgado dio por acreditados los hechos mediante los resúmenes y correos aportados por la afectada. Además de ordenar la devolución total de las sumas debitadas de forma incorrecta, el fallo aplicó una multa civil por daño punitivo debido al incumplimiento grave y a la retención injustificada de los fondos de la consumidora.