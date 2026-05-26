Violencia de género: intentó ahorcar a su novia y amenazó con incendiar la casa

El episodio fue alertado por una vecina que escuchó los gritos y llamó al 911. La mujer salió de la vivienda a buscar ayuda y el agresor escapó.

Un violento episodio se desató la noche del lunes en una vivienda de General Roca . La situación surgió cuando un hombre de 31 años fue detenido tras agredir a su pareja y amenazarla con prender fuego la vivienda.

La violenta situación familiar tuvo lugar en una casa ubicada sobre Avenida Roca , el joven de 31 años comenzó a insultar y golpear a su novia de 23 años , en el medio de la discusión, el hombre intentó ahorcarla y amenazó con incendiar la vivienda .

El hecho fue alertado a través del sistema de emergencias 911 , cuando una vecina escuchó los gritos y solicitó presencia policial al advertir la discusión de pareja . Según informaron fuentes policiales, en el lugar también estaría involucrado un menor.

Los efectivos de la Comisaría 31° acudieron al domicilio y entrevistaron a la joven agredida, quien denunció que los golpes y amenazas comenzaron en el medio de una discusión de pareja. La mujer explicó que el nivel de violencia de incrementó y llegó a amenazarla con incendiar la casa.

policia bariloche asesinato (1) El hombre escapó de la vivienda y fue detenido a pocas cuadras del lugar.

El agresor escapó del lugar pero fue detenido

Según el relato de la joven, logró escapar de la casa y pedir ayuda a los vecinos de la zona, para comunicarse con su madre, mientras el hombre se escapaba del lugar. Durante la entrevista, la mujer aportó características físicas del hombre.

A partir de los datos aportados por la víctima, otro móvil policial que realizaba un recorrido preventivo identificó al sospechoso en inmediaciones de las calles Chingolo y Río Negro. Tras ser identificado por los agentes, fue detenido por disposición judicial.

comisaria 31 Comisaría N°31, General Roca.

La intervención quedó a cargo de la Fiscalía N°3 de General Roca, que inició actuaciones por el delito de amenazas. También resta conocer si avanzarán con una imputación por agresiones en el contexto de violencia de género. Finalmente el hombre quedó detenido mientras avanzan las diligencias judiciales.