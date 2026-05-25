Un apostador de Cipolletti fue uno de los ganadores en el Quini 6 Mundial: mirá los resultados

La boleta ganadora se jugó en una agencia cipoleña. El premio forma parte del sorteo especial del Quini 6 Mundial.

Un vecino de Cipolletti arrancó la semana con una noticia que puede cambiarle el año : fue uno de los diez ganadores del sorteo especial “ Quini 6 Mundial ” y se llevó 15 mil dólares libres de impuestos.

La apuesta ganadora se jugó en la Agencia 25 de la ciudad , convirtiendo a Cipolletti en una de las localidades beneficiadas por el premio especial organizado por la Lotería de Santa Fe .

El sorteo se realizó este domingo y entregó diez premios adicionales de 15 mil dólares cada uno a jugadores de distintas provincias argentinas.

Además de Cipolletti, hubo ganadores en ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Corrientes, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La noticia rápidamente despertó expectativas entre los habituales jugadores de la región, que ahora sueñan con repetir la suerte en los próximos sorteos.

Los números que salieron en el Quini 6

En la modalidad Tradicional estuvieron en juego más de 849 millones de pesos. Los números sorteados fueron 10, 12, 08, 34, 05 y 28, aunque no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Segunda Vuelta también quedó vacante el pozo millonario. Allí salieron los números 11, 39, 14, 20, 35 y 43.

Dos nuevos millonarios en la Revancha

La gran sorpresa llegó en la modalidad Revancha, donde sí aparecieron dos apostadores con seis aciertos.

Los billetes ganadores fueron jugados en Santo Tomé, Santa Fe, y en San Martín, Mendoza. Cada uno se quedó con una parte del pozo que superaba los 6.621 millones de pesos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 424 millones de pesos, los números favorecidos fueron 07, 35, 25, 00, 29 y 21. Hubo 13 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $32 millones cada uno. Dos ganadores de Neuquén y uno de Río Negro.

El próximo pozo promete hacer historia

Tras quedar vacantes las principales modalidades, el próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de 2.750 millones de pesos.

La expectativa crece en todo el país y en Cipolletti ya hay quienes miran sus números con otra ilusión.

Mirá los resultados del pasado miércoles

El Quini 6, en su edición 3375, que puso en juego un pozo millonario de más de 10.800 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.500 millones de pesos. Salieron los números 18, 08, 32, 22, 10 y 07. En esta oportunidad, hubo un ganador con seis aciertos y es de la provincia de Córdoba.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.700 millones de pesos. Salieron los números 33, 13, 22, 07, 09 y 45. En esta modalidad hubo dos ganadores con seis aciertos. Se llevan más de 800 millones de pesos, uno es de Entre Ríos y el otro es de la provincia de Santa Fe.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 6.098 millones de pesos y salieron los números 26, 36, 16, 45, 25 y 42. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 327 millones de pesos, los números favorecidos fueron 13, 23, 37, 26, 42 y 04. Hubo 31 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $10 millones cada uno. Dos ganadores de Neuquén y uno de Río Negro.