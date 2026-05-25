El 25 de Mayo se festeja a lo grande en Cipolletti: Gran Pericón Nacional y más de 150 parejas en escena

Cipolletti festeja el Día de la Patria con actos, música en vivo y un multitudinario Pericón Nacional en el CCC.

Las actividades comenzaron a las 15 en la Plazoleta del Bicentenario. Fotos: Concejo Deliberante de Cipolletti.

Cipolletti se prepara para vivir un 25 de Mayo cargado de emoción, folklore y tradición. La ciudad celebrará el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada que combinará acto protocolar, danzas típicas y espectáculos musicales al aire libre.

Las actividades comenzaron a las 15 en la Plazoleta del Bicentenario , ubicada en el derivador de calle Pacheco, donde cerca de 5.000 vecinos se acercaron para compartir una jornada patria, y continuaron desde las 16.30 en el parque del Complejo Cultural Cipolletti (CCC).

El acto protocolar contó con la participación de la artista Lourdes Borghi , palabras alusivas de Eva Rosa García y presentaciones del Centro Municipal de Danzas y Herencia Criolla. En el acto también estuvieron presente las típicas banderas de ceremonia vecinos, autoridades provinciales, legisladores, integrantes y autoridades del Concejo Deliberante, funcionarios municipales, representantes de instituciones intermedias, fuerzas de seguridad y medios de prensa de la región.

Además, niños de la Casa del Escritor leyeron textos especialmente preparados para homenajear la fecha patria.

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El Gran Pericón Nacional promete emocionar

Uno de los momentos más esperados llegó desde las 16.30 con el Gran Pericón Nacional cipoleño, dirigido por la profesora y bailarina María Inés Epulef.

Más de 150 parejas de agrupaciones folklóricas de la ciudad homenajearán a la Patria con una puesta llena de color, baile y tradición.

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El discurso del intendente Rodrigo Buteler

El intendente Rodrigo Buteler destacó la masiva participación de vecinos y familias durante los festejos patrios y aseguró que cada año crece el acompañamiento de la comunidad a este tipo de celebraciones.

“Cada 25 de mayo vemos cómo más familias se suman a celebrar juntos esta fecha tan importante para nuestra historia. Eso demuestra el cariño de la gente por la ciudad y las ganas de compartir en comunidad”, expresó.

La jornada estuvo marcada por el color, la música y la tradición, con cientos de vecinos disfrutando de los espectáculos y del encuentro popular en un clima festivo.

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Desde el Municipio remarcaron además la importancia de seguir impulsando actividades abiertas y gratuitas que permitan fortalecer las tradiciones argentinas, generar espacios de encuentro y mantener viva la historia a través de celebraciones populares para toda la comunidad.

Los artistas que subirán al escenario

La celebración continuará con música en vivo y artistas regionales destacados. A las 17.30 se presentará Héctor Pantoja junto a su compañía folklórica. El reconocido artista cipoleño cuenta con una extensa trayectoria en festivales nacionales e internacionales como cantante, bailarín y profesor de danzas tradicionales.

Luego, a las 17.50, será el turno de Rayün, una banda integrada por adolescentes cipoleños que viene ganando reconocimiento en certámenes folklóricos nacionales.

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El cierre estará a cargo de Samanta Juncos

La jornada patria tendrá como uno de sus puntos fuertes la presentación de Samanta Juncos desde las 18.20.

La cantante y compositora, reconocida por su recorrido en escenarios patagónicos y festivales nacionales, llevará al escenario su propuesta de folklore con impronta contemporánea, en un cierre que promete convocar a vecinos y familias de toda la ciudad.