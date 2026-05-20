Todo listo para el 25 de Mayo en Cipolletti: cronograma completo de actividades

El fin de semana patrio tendrá actividades libres y gratuitas en la ciudad. Enterate la grilla completa.

Este domingo 24 y lunes 25 de mayo, se realizarán actividades en Cipolletti por el Día de la Revolución de Mayo.

La ciudad se alista para vivir un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con una agenda cargada de propuestas culturales y artísticas. Con actividades que comenzarán en la noche del domingo 24 y se extenderán durante toda la jornada del lunes 25, la Municipalidad de Cipolletti invita a vecinos a sumarse a los festejos patrios , que serán libres y gratuitos.

El punto central de la celebración será la Plazoleta del Bicentenario , ubicada en el derivador de calle Pacheco, donde desde las 15 se desarrollará el acto protocolar acompañado por una nutrida grilla de espectáculos. La propuesta busca generar un espacio de encuentro, reflexión y participación, con fuerte presencia de artistas locales y expresiones tradicionales que remiten a la identidad nacional.

Las actividades comenzarán el domingo 24 de mayo con una vigilia que se desarrollará entre las 22 y la medianoche en la sala de Artes Visuales del Complejo Cultural Cipolletti (CCC). Este espacio reunirá a distintas agrupaciones vinculadas al folclore y la música local.

Participarán la Asociación de Folkloristas Unidos, el Centro Municipal de Danzas, la Escuela Municipal de Música y el grupo Almirón Trío, en una noche que combinará interpretaciones musicales, danza y palabras alusivas. En este marco, la coordinadora de la Casa del Escritor, Carolina Pardo, brindará un mensaje en alusión a la fecha patria.

Desfile 2 de Abril 2023 .jpg

Acto central y festejos en la Plazoleta del Bicentenario

El lunes 25 de mayo, desde las 15, se llevará a cabo el acto protocolar en la Plazoleta del Bicentenario. La ceremonia contará con la participación de autoridades, instituciones y artistas, en un contexto que buscará poner en valor la historia y los valores que dieron origen a la Nación.

Entre los momentos destacados del acto se encuentran las palabras de Eva Rosa García, la presentación de la artista Lourdes Borghi y la intervención del Centro Municipal de Danzas, que aportará una puesta escénica vinculada a las tradiciones argentinas.

A partir de las 16.30, la celebración se trasladará al Parque del CCC, donde se realizará uno de los momentos más esperados: la interpretación del Pericón Nacional. Esta danza colectiva, símbolo de las celebraciones patrias, convocará a bailarines y al público en general a sumarse y participar.

cipo-p05-folclore-pareja.jpg

Música y talento local para cerrar la jornada

La programación artística continuará a las 17.30 con la presentación de Héctor “El Gaucho” Pantoja y su compañía folklórica. El artista cipoleño, con una extensa trayectoria en escenarios nacionales e internacionales, ofrecerá un espectáculo que combinará canto, danza y tradición, con especial énfasis en el malambo y las boleadoras.

Luego, a las 17.50, será el turno de Rayün, un grupo integrado por jóvenes de la ciudad que vienen ganando reconocimiento en el circuito folklórico. Con una propuesta fresca y comprometida, los adolescentes que conforman la banda representarán a Río Negro en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, lo que refuerza su proyección artística.

La jornada continuará a las 18.20 con la presentación de Samanta Juncos, cantante y compositora con una sólida trayectoria en la región. Su repertorio, anclado en el folklore argentino pero con matices contemporáneos, aportará un cierre musical de gran calidad.

Finalmente, a las 19 se dará por concluida la jornada, que habrá ofrecido múltiples opciones para compartir en familia, disfrutar del arte local y celebrar una de las fechas más significativas del calendario nacional.