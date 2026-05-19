Operaron al folklorista cipoleño Antonio Martínez: cómo sigue su estado de salud

El artista logró recaudar los fondos para la cirugía de extracción de un turno maligno en el riñón. El músico realizó una serie de peñas que permitió reunir el dinero para la operación.

Antonio García, la figura del folclore regional ya fue operado y se recupera en su hogar.

El músico cipoleño Antonio Martínez descubrió la presencia de un tumor maligno en uno de sus riñones y marcó el inicio de una serie de acciones para recaudar el dinero necesario para acceder a la cirugía de alta complejidad . Al principio, el artista puso en venta su camioneta para reunir los fondos para los cinco millones de pesos necesarios para pagar la operación.

Sin embargo, un grupo de familiares y amigos comenzaron una campaña solidaria para juntar el dinero sin necesidad de vender la única herramienta de movilidad del músico. Con este espíritu, comenzó la organización de dos peñas , una realizada en el Centro Cultural Roberto Abel y otra en el local Chaplin.

Todo comenzó cuando Antonio se realizó un estudio de rutina y los médicos detectaron la presencia de un tumor maligno en el riñón del músico. “Es algo que no me esperaba. Surgió en un control. Primero fue una ecografía, luego tomografía computada, después resonancia. A la vez consulté a otros médicos y todos coincidieron en el diagnóstico. Fue un golpe, un shock ” indicó Martínez.

La intervención quirúrgica tenía un costo de 5 millones de pesos

La intervención quirúrgica para extirparlo tenía un costo de 5 millones de pesos, Martínez al no poder afrontar el valor de la operación, decidió vender su camioneta para poder parar la intervención. “Lo primero que hice fue poner en venta la camioneta, pero en el interín me dijeron de armar peñas, la verdad que no lo había pensado porque no quería molestar a nadie”, agregó.

folcloristas Martínez pasó por el quirófano la semana pasada y se recupera en su hogar.

Las peñas folclóricas que se desarrollaron solidariamente para reunir los fondos de la operación, fueron un éxito y lograron recaudar la totalidad del monto. “Estoy muy agradecido con todos, con los amigos y la gente conocida que participó, con la municipalidad y la provincia que también ayudaron”, expresó el músico.

Martínez logró reunir el dinero necesario y pasó por el quirófano la semana pasada. Actualmente, el folclorista se encuentra en su casa, descansando y recuperándose de la intervención quirúrgica.

Antonio folclore El folclorista indicó que "fue un shock" cuando le informaron el diagnóstico del tumor maligno.

Durante la intervención, surgió un inconveniente en una lesión en la pleura, la membrana que recubre el pulmón. “Ahora estoy en rehabilitación, haciendo ejercicios de respiración para que vuelva a tomar la forma de antes”, indicó Martínez.

Qué síntomas tenía y cómo reaccionó cuando se lo dijeron

“Es algo que no me esperaba. Surgió en un control. Primero fue una ecografía, luego tomografía computada, después resonancia. A la vez consulté a otros médicos y todos coincidieron en el diagnostico. Fue un golpe, un shock”, reconoce Antonio, que terminó de despegar artísticamente en la Fiesta del Puestero de Junín de los Andes, en 1998 y ya no paró más.

Dentro de todo rescata que “me siento bien, es algo que he agarrado a tiempo y no tendría que traer tantas complicaciones. Los médicos me dicen que, en caso de tener que extirpar, podré vivir con un riñón menos”, asegura sin perder la calma.

todos por antonio El músico logró reunir los 5 millones de pesos necesarios para la operación.

Respecto a los síntomas previos, a las señales de la enfermedad al desatarse, revela: “sentía malestar, pinchazos… Nos llamó la atención que no tengo antecedentes familiares. Uno ya no sabe si puede venir por el lado del Covid que pasamos, las vacunas, esas cosas que te metieron en el cuerpo”, lamenta.

Sin embargo, la solidaridad de la comunidad de Cipolletti y el entorno del querido folclorista, lograron recaudar los 5 millones de pesos para la cirugía de Antonio Martínez, que hoy se recupera con tranquilidad en su hogar tras la intervención y reúne las fuerzas para volver a los escenarios y vivir la vida en plenitud.