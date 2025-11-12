Reconocido músico y artista callejero de Las Grutas se accidentó en la playa

Es Facu Disturbio, el famoso artista de cada verano, que sufrió una caída cuando practicaba kitesurf. Tiene varias fracturas y está internado.

Facu Disturbio es uno de los artistas callejeros que más público convoca en la peatonal de Las Grutas. Sufrió un accidente practicando kitesurf, pero está bien.

El reconocido músico y multifacético artista callejero Facundo Cariaga, más conocido como Facu Disturbio , sufrió un accidente en una playa de San Antonio Oeste, donde practicaba kitesurf. “Nada grave, estoy bien. Fue un golpe fuerte nada más” , destacó el showman, que todos los veranos se presenta con gran éxito en la peatonal de Las Grutas .

Tiene cinco costillas fracturadas y le diagnosticaron “hidroneumotorax” (afección pulmonar) y edema cerebral. No obstante su cuadro no es grave y él mismo lo aclaró desde una cama del hospital de la localidad portuaria rionegrina, donde estaba internado.

El accidente ocurrió el lunes en la zona conocida como Arbolito de Salas, ubicado a pocas cuadras del centro de la ciudad, un lugar donde habitualmente se reúnen los aficionados a esta disciplina deportiva , que consiste en navegar sobre una tabla poco más grande un skate con ruedas, y prendido por sogas a una vela (cometa) que impulsa el viento.

En uno de los deslizamiento Disturbio cayó pesadamente, por lo que rápidamente fue auxiliado por conocidos y gente que se encontraba en el lugar. Como vieron que había sido una caída delicada llamaron una ambulancia, en la que lo trasladaron al centro asistencial.

Según trascendió, llegó lúcido con los dolores propios del tipo de la contingencia, y así estuvo las horas posteriores.

Un profesional del establecimiento indicó que para padecer la fractura de cinco costillas el golpe debió ser muy fuerte. Remarcó que es doloroso, dado que la caja toráxica se amplía y se contrae por la respiración, y que ese movimiento -que es vital- punza la lesión y reaviva el padecimiento.

Para Disturbio puede ser una dolor de cabeza porque se avecina una nueva temporada de verano y podría dificultar la presentación de su tradicional espectáculo que presenta desde hace años en la peatonal de Las Grutas.

En su hilarante actuación hace malabares sobre una cuerda floja, se pasea arriba de un monociclo diciendo chistes frente al público, todos números que requieren de movimiento físico intenso.

La faceta de músico

Facundo también tiene una larga trayectoria como músico. Integra Innombrables, una banda que interpreta clásicos del rock nacional que actúa con notable éxito en bares y boliches de localidades del Alto Valle. En esta región también trabaja como clown, malabarista y comediante en espectáculos públicos y fiestas privadas. Un showman completo.

Cautivado por el escenario

El artista comenzó a transitar los escenarios a los 15 años (hoy bordea los 46) en Bariloche, donde creció. Un amigo de su padre que hacía un acto de clown le pidió que le ayudara con las luces, y allí quedó cautivado para siempre con la actuación independiente.

Estudió teatro e hizo shows con distintos números que fue presentando y que evaluaba en base al comportamiento de la gente en la calle, donde mejor se siente.

Un ejercicio de prueba y error, que lo ayudó a definir los números que más entusiasman y que practica en vivo. Una búsqueda de elementos actorales para llegar al humor y que hagan reír al auditorio, pues de eso dependerá la retribución voluntaria en la gorra.

El arte lo llevó por distintas partes del mundo, donde se fue nutriendo de contenido. Se presentó en Buenos Aires y distintas localidades de la Patagonia, y en España, Ecuador, Colombia y Venezuela.

La experiencia le permitió alcanzar un show divertido de casi una hora de duración que no da respiro, y en el que habitualmente convoca a un espectador para que ejerza de ayudante. Pero en cada función le agrega condimentos nuevos.

“Llevo la mitad de mi vida haciendo esto”, dice orgulloso, y asegura que no tiene pensado cambiar: “No sé hacer otra cosa”, aclara.

Hace algunos años se instaló con su pareja, oriunda de Las Grutas, en Cipolletti, desde donde se mueve por todo el Alto Valle, donde lo convocan para celebraciones populares y fiestas privadas.