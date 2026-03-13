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Manejaba borracho y con un niño: golpeó y amenazó a la policía

Los agentes le permitieron al hombre retirarse para evitar una situación de mayor violencia frente al niño, pero la agresión continuó y terminó detenido.

Los agentes le permitieron retirarse al conductor

Los agentes le permitieron retirarse al conductor, para no exponer a una situación de violencia al niño, pero las agresiones continuaron y terminó detenido. 

Un violento episodio tuvo lugar en Dina Huapi, Bariloche cuando los efectivos del Cuerpo Especial de Seguridad Vial detuvo a un hombre que conducía alcoholizado, trasladaba a un menor de edad y agredió al personal policial durante un control vehicular. El procedimiento tuvo lugar este jueves por la noche sobre la Ruta Nacional 40, cuando el conductor de la camioneta golpeó y amenazó a los agentes policiales.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Cuerpo Especial de Seguridad Vial, que realizaban un control de rutina frente al destacamento ubicado cerca del límite con Neuquén. A las 21.15 detuvieron la marcha de un Nissan Tiida y constataron que el automovilista circulaba acompañado por un chico.

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El test de alcoholemia resultó positivo y desató la furia del conductor

Durante la inspección, los uniformados le practicaron un test de alcoholemia y el resultado fue positivo. Ante esa situación, el conductor fue obligado a descender del vehículo, momento en el que comenzó a tener una actitud hostil con los agentes.

Según informaron fuentes policiales, el hombre amenazó y agredió físicamente al personal interviniente. Debido a que viajaba con un menor de edad, los efectivos intentaron evitar una escena de mayor violencia frente al niño y procedieron al secuestro del vehículo.

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El control de alcoholemia se realizó en un control de rutina sobre la Ruta Nacional 40.

El control de alcoholemia se realizó en un control de rutina sobre la Ruta Nacional 40.

El hombre golpeó y amenazó a los agentes

En un primer momento, los uniformados le permitieron retirarse del lugar para resguardar al menor. Pero el conductor continuó con las agresiones y el trato violento, lo que obligó a los agentes a reducirlo y proceder a su detención.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el vehículo quedó secuestrado y el hombre fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad. Además, recibió infracciones por conducir en estado de ebriedad y por trasladar un tráiler que no contaba con las luces reglamentarias.

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