Manejaba borracho y con un niño: golpeó y amenazó a la policía

Los agentes le permitieron al hombre retirarse para evitar una situación de mayor violencia frente al niño, pero la agresión continuó y terminó detenido.

Los agentes le permitieron retirarse al conductor, para no exponer a una situación de violencia al niño, pero las agresiones continuaron y terminó detenido.

Un violento episodio tuvo lugar en Dina Huapi, Bariloche cuando los efectivos del Cuerpo Especial de Seguridad Vial detuvo a un hombre que conducía alcoholizado , trasladaba a un menor de edad y agredió al personal policial durante un control vehicular. El procedimiento tuvo lugar este jueves por la noche sobre la Ruta Nacional 40 , cuando el conductor de la camioneta golpeó y amenazó a los agentes policiales.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Cuerpo Especial de Seguridad Vial , que realizaban un control de rutina frente al destacamento ubicado cerca del límite con Neuquén. A las 21.15 detuvieron la marcha de un Nissan Tiida y constataron que el automovilista circulaba acompañado por un chico.

Durante la inspección, los uniformados le practicaron un test de alcoholemia y el resultado fue positivo . Ante esa situación, el conductor fue obligado a descender del vehículo, momento en el que comenzó a tener una actitud hostil con los agentes.

Según informaron fuentes policiales, el hombre amenazó y agredió físicamente al personal interviniente. Debido a que viajaba con un menor de edad, los efectivos intentaron evitar una escena de mayor violencia frente al niño y procedieron al secuestro del vehículo.

policia-bariloche.jpg El control de alcoholemia se realizó en un control de rutina sobre la Ruta Nacional 40.

El hombre golpeó y amenazó a los agentes

En un primer momento, los uniformados le permitieron retirarse del lugar para resguardar al menor. Pero el conductor continuó con las agresiones y el trato violento, lo que obligó a los agentes a reducirlo y proceder a su detención.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el vehículo quedó secuestrado y el hombre fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad. Además, recibió infracciones por conducir en estado de ebriedad y por trasladar un tráiler que no contaba con las luces reglamentarias.