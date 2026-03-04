Agredió a la Policía y provocó un incendio: terminó detenido tras un violento forcejeo

Un joven de 22 años fue detenido luego de iniciar un foco ígneo y atacar a efectivos de la Comisaría 22º que intentaban intervenir. Hubo forcejeos, policías lesionados y actuación de bomberos para controlar el fuego.

Lo que comenzó como una recorrida preventiva terminó en un escenario de tensión, fuego y forcejeos. Un joven de 22 años fue detenido en el barrio Virgen de Luján, en Cervantes, luego de agredir a efectivos policiales y provocar un incendio entre los árboles de la zona.

Desde la Policía de Río Negro aseguraron que la rápida intervención evitó que el fuego se expandiera y que la situación pasara a mayores.

El episodio ocurrió en la intersección de Ceferino Namuncurá y Santa Rosa, cuando efectivos de la Comisaría 22º realizaban tareas de prevención y detectaron un foco ígneo .

Al acercarse para intervenir, el hombre se abalanzó sobre los uniformados sin mediar palabras y comenzó a lanzar golpes. Se produjo un forcejeo que obligó a los agentes a reducirlo y esposarlo, aplicando —según se informó— fuerza proporcional a la resistencia ejercida.

Policías lesionados y actuación de bomberos

Producto del enfrentamiento, varios efectivos resultaron con lesiones. El parte médico certificó escoriaciones, hematomas y traumas en distintas partes del cuerpo, incluidos golpes en dedos, rodilla y costillas.

En paralelo, bomberos voluntarios lograron sofocar el incendio antes de que afectara una mayor superficie. También intervino personal del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Quedó a disposición de la Justicia

La fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Susto por un incendio en pleno centro de Bariloche: investigan si fue intencional

Ayer, un incendio de grandes dimensiones se desató la noche del lunes en pleno centro de Bariloche. El siniestro comenzó pasadas las 22.00 en Frey, entre Mitre y Moreno, en el centro neurálgico de la localidad. Las llamas motivaron la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios para sofocar el fuego. Investigan si fue originado de forma intencional.

Las llamas alcanzaron una gran altura por la presencia de pastizales y otros materiales inflamables como pallets y cajas. El foco se desató en un terreno baldío que fue identificado a partir de los primeros llamados de alerta.

Francisco Silva, Bombero Voluntario en declaraciones a medios locales, explicó: “No había mucha información hasta que informó una señora que había un terreno baldío, con pastizal que estaba ardiendo mucho”.

Ante esa advertencia, se despacharon dos móviles con nueve voluntarios hacia el centro de la ciudad y llevar adelante la tarea básica de contener el incendio. “Más allá del pastizal, habían muchos pallets y otros elementos como si un grupo de personas lo utilizara para estar ahí”, indicó Silva.