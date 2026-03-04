Impresionante choque en la Ruta Chica: dos camiones impactaron de frente

El siniestro tuvo lugar cuando los rodados circulaban en sentido contrario sobre la Ruta Provincial 65. Se desconocen los motivos que derivaron en el incidente.

El primer rodado circulaba por la Ruta 65 en sentido norte a sur, cuando fue impactado por el segundo vehículo que avanzaba por la misma ruta, pero en sentido este a oeste.

Un violento siniestro vial se registró este miércoles por la tarde en la intersección de la Ruta Provincial 65 y el acceso Martín Fierro , en el ingreso a Allen . El incidente involucró a dos camiones de gran porque que impactaron en el cruce. El impacto no provocó heridos de gravedad, solo se registraron daños materiales en ambos rodados.

El hecho fue reportado alrededor de las 15:20 , cuando el personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen recibió el aviso a través del centro de emergencias. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un camión Volskwagen y otro vehículo Scania con semirremolque.

Uno de los vehículos involucrados fue un camión Volkswagen con semirremolque, conducido por un hombre oriundo de Allen y el segundo rodado era un camión Iveco Stralis con semirremolque, cuyo conductor reside en la ciudad de Villa Regina.

Los agentes constataron que los camiones habían protagonizado un fuerte choque sobre la Ruta Chica. Según confirmaron fuentes policiales, el primer rodado circulaba por la Ruta 65 en sentido norte a sur, en continuidad con el acceso Martín Fierro. En ese momento, fue impactado por el segundo vehículo que avanzaba por la misma ruta, pero en sentido este a oeste.

La mecánica del incidente

El choque se produjo de manera fronto-lateral, a la altura de la mitad del semirremolque del primer rodado. La fuerza del impacto generó daños materiales en ambos vehículos y no se registraron heridos. El incidente motivó la intervención de los equipos de seguridad vial para ordenar el tránsito.

Tras el siniestro, personal policial realizó las actuaciones correspondientes para determinar con precisión la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades en el siniestro.

Brutal choque en la Ruta 22: dos camiones impactaron de frente y se incendiaron

Un violento choque entre dos camiones tuvo lugar este martes minutos después de las 13:30 en la Ruta Nacional 22, en la zona de la curva de Cervantes. El siniestro dejó a tres personas lesionadas que fueron trasladas al Hospital de Cervantes y el impacto provocó el incendio de un semirremolque. El siniestro generó un amplio operativo de emergencia y todavía trabajan en el lugar agentes policiales.

El hecho se registró alrededor de las 13.30, a la altura del kilómetro 1163 en la zona de curvas de Cervantes, confirmado por fuentes policiales. Según las primeras averiguaciones, los vehículos de gran porte circulaban en sentidos opuestos cuando colisionaron de manera frontal en un tramo con una curva pronunciada.

Proyecto nuevo (14) El impactante choque se registró en la curva, a kilómetros del ingreso a Cervantes.

El impacto provocó el incendio del semirremolque

Producto del impacto, uno de los semirremolques se prendió fuego, lo que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Las llamas consumieron parte de la estructura del transporte y obligaron a actuar con rapidez para evitar que el fuego se propagara.

incendio camión Tres personas resultaron con lesiones y fueron trasladadas para su atención al Hospital de Cervantes.

Tres personas resultaron con lesiones y fueron trasladadas para su atención al Hospital de Cervantes. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la gravedad de las heridas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, quienes ordenaron el tránsito vehicular y el personal médico, que coordinaron el traslado al hospital de Cervantes.