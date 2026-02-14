Choque fatal en la Ruca Chica: murió un hombre tras impactar su moto contra un auto

El siniestro tuvo lugar en el acceso Mosconi que conecta la Ruta 65 con el barrio Los Tordos. Es el segundo accidente fatal que se registra desde la inauguración del cruce.

Un incidente fatal tuvo lugar en la Ruta Provincial 65 , a la altura del cruce con Mosconi , cuando un hombre que se trasladaba en motocicleta chocó contra una camioneta y murió en el acto , producto del impacto. Se trata del segundo siniestro con una víctima fatal que se registra desde la inauguración del nuevo acceso al barrio Los Tordos.

El episodio se registró alrededor de las 5:15 , cuando por causas que aún se investigan colisionaron una Renault Duster y una motocicleta Okinoi 110. El motociclista circulaba en sentido contrario al vehículo mayor al momento del choque.

Según fuentes policiales consultadas por LM Cipolletti, la camioneta era conducida por un hombre de 60 años con domicilio en Cipolletti, quien se desplazaba desde General Fernández Oro hacia esa ciudad. Por motivos que todavía no fueron establecidos, impactó contra el rodado menor.

choque fatal La víctima fatal era un vecino de Fernández Oro de 39 años.

El motociclista murió en el lugar por la violencia del impacto

El conductor de la motocicleta, un hombre de 39 años, vecino de Fernández Oro, sufrió lesiones de extrema gravedad que provocaron su fallecimiento en el lugar, antes de poder recibir asistencia médica.

instruso El hombre de 39 años falleció producto de las lesiones del impacto.

Tras el hecho, se dio intervención a la fiscalía de turno de Cipolletti, que dispuso las diligencias correspondientes y el inicio de un legajo de investigación preliminar para determinar la mecánica del siniestro.

Peritos trabajaron en la escena para levantar pruebas y establecer responsabilidades, mientras el tránsito permaneció restringido durante las primeras horas de la mañana. El caso vuelve a poner en foco la siniestralidad vial en rutas del Alto Valle y sus consecuencias fatales.