Persecución en el barrio Don Bosco: detuvieron al ladrón de una bici tras una fuga fallida

El hombre intentó ocultarse de los agentes policiales al ingresar a una rotisería. La bicicleta fue recuperada y entregada a su dueño.

Un hecho de inseguridad movilizó a los agentes policiales en Cipolletti, donde un hombre fue detenido tras sustraer una bicicleta y ser perseguido por su propietario. La bicicleta fue recuperada minutos después del robo y el sospechoso quedó imputado por hurto agravado en grado de flagrancia.

El episodio tuvo lugar el 12 de febrero a las 19:22, cuando un vecino se presentó en la guardia de la Comisaría 24° de Cipolletti para alertar que en la intersección de Primeros Pobladores y Colombia habían robado una bicicleta. Según indicó, el autor había escapado hacia calle Manuel Estrada mientras era perseguido por el dueño.

De inmediato se dirigieron al lugar efectivos en bicicletas y un móvil policial, quienes lograron ubicar al sospechoso, vestido con remera negra, pantalón gris y zapatillas blancas. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar, lo que derivó en una persecución por las calles del sector.

Durante la huida, el sujeto ingresó a un local comercial del rubro rotisería con la intención de ocultarse. El personal policial entró al comercio y logró reducirlo en el interior del establecimiento, concretando su detención.

El detenido es un hombre mayor de edad conocido en el ambiente delictivo. Se convocó al Gabinete de Criminalística y la fiscal de turno, Dra. Moro, quien dispuso el inicio de una causa judicial por hurto agravado en grado de flagrancia.

Como resultado del procedimiento, se secuestró una bicicleta marca Siambretta rodado 29, color negra con vivos rojos, verdes y blanco, cuadro N° JYI9120113. El propietario fue ubicado posteriormente y reconoció el rodado como propio, en un operativo que evidenció la rápida respuesta policial ante hechos delictivos en la vía pública.