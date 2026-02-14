Un hombre murió de un piedrazo tras una pelea de tránsito en el Alto Valle

Un choque derivó en una violenta pelea entre dos hombres. Uno atacó con un arma blanca y el otro respondió con una piedra que le causó la muerte.

Una discusión de tránsito terminó en un enfrentamiento y que dejó una persona muerta en Guerrico. (Foto Ilustrativa)

Un episodio de violencia ocurrido en la noche del viernes en Guerrico terminó con la muerte de un hombre y otro detenido , en un caso que aún se encuentra bajo investigación judicial para determinar cómo se desencadenaron los hechos y si existió legítima defensa.

El hecho tuvo lugar en un sector rural cercano a la chacra 72, en inmediaciones de la Ruta Nacional 22 . Según la reconstrucción preliminar, todo se habría iniciado a partir de un roce entre dos vehículos que circulaban en sentido contrario . Lo que en principio fue un incidente de tránsito menor escaló rápidamente hasta convertirse en una discusión que derivó en una agresión mortal.

De acuerdo a fuentes policiales, la alerta ingresó alrededor de las 19:30 a través del Centro de Monitoreo , que reportó una pelea en la zona y la presencia de una persona herida. Minutos después, efectivos arribaron al lugar y encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica , sin signos vitales y con una grave lesión en la cabeza compatible con un golpe contundente. Una ambulancia que acudió al sitio confirmó el fallecimiento en el lugar .

Subcomisaría 54 Guerrico .jpg Personal de la Subcomisaría 54 de Guerrico intervino ante el macabro hallazgo. Archivo

Un enfrentamiento que escaló en segundos

Los primeros testimonios recolectados por los investigadores indican que, tras el roce entre los rodados, ambos conductores detuvieron la marcha e iniciaron una discusión en plena ruta. En ese contexto, uno de ellos habría descendido de su vehículo portando un arma blanca con intenciones de agredir.

El otro conductor respondió arrojando una piedra, que impactó en la cabeza del presunto agresor y le provocó la muerte casi de manera inmediata.

El hecho generó conmoción en la zona, no solo por la violencia del desenlace sino también por la rapidez con la que se desarrolló la secuencia, que en pocos minutos pasó de un incidente vial a un episodio fatal.

Centro de monitoreo La central de monitoreo, reportó el episodio este viernes a las 19:30. Archivo

Detención y peritajes

Tras el hecho, el presunto autor no permaneció en el lugar, aunque poco después fue demorado por personal policial en la intersección de la Ruta 22 y el acceso Bilo. Según se informó, se movilizaba en una camioneta que había dejado estacionada en una estación de servicio cercana.

Además, el hombre se presentó junto a otra persona ante el Cuerpo de Seguridad Vial de Allen, donde brindó su versión de lo ocurrido. En su declaración, sostuvo que actuó en defensa propia ante un intento de agresión con arma blanca. Por disposición de la Fiscalía de turno, quedó aprehendido y se le practicó un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

policía allen.webp Uno de los involucrados se encuentra detenido mientras se espera el avance del Ministerio Público Fiscal. Archivo

En paralelo, se dispuso el secuestro de los vehículos involucrados y la realización de pericias sobre distintos elementos que podrían resultar clave para esclarecer el hecho. También intervino el Gabinete de Criminalística, que trabajó en el levantamiento de rastros en la escena. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial en General Roca para la correspondiente autopsia, que permitirá determinar con precisión las causas de la muerte.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que ahora busca reconstruir en detalle la secuencia del hecho a partir de testimonios, peritajes y evidencia recolectada.