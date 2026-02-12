El clima en Cipolletti

LMCipolletti viajeros

Atención viajeros: Río Negro aumenta los controles en rutas y terminales del Alto Valle

La Provincia lanzó un megaoperativo en distintas localidades de la región. En los controles se lleva a cabo un trabajo conjunto con canes, Toxicomanía y Seguridad Vial.

Desde Provincia lanzaron un operativo conjunto en General Roca y Allen. Foto: Gentileza.

Por disposición del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, la Jefatura de Policía desplegó un amplio operativo de control en distintos puntos estratégicos del Alto Valle. Las ciudades de General Roca y Allen concentraron los procedimientos, que incluyeron inspecciones a más de 120 vehículos, colectivos de larga distancia y pasajeros.

El fuerte despliegue se enmarca en una política de refuerzo preventivo en rutas, accesos y terminales de ómnibus, con el objetivo de intensificar la seguridad y ampliar la presencia policial en espacios de alto tránsito.

Controles en Ruta 65 y Puente de Ruta 6, en Roca

Durante la tarde de este miércoles, en General Roca, se instalaron puestos de control sobre la Ruta Provincial 65 y en el sector del Puente de Ruta 6, dos puntos neurálgicos de circulación vehicular.

En ese operativo se verificaron 59 rodados y participaron distintas unidades especializadas: Personal de Automotores, División Toxicomanía, Sección Canes con perros entrenados y Cuerpo de Seguridad Vial.

Más tarde, el procedimiento se trasladó a la terminal de ómnibus de la ciudad, donde se inspeccionaron colectivos y pasajeros. El operativo se desarrolló con normalidad y sin incidentes.

Operativo simultáneo en Allen

En paralelo, entre las 17 y las 19, se llevó adelante otro operativo en Allen. Allí intervinieron efectivos de la División Toxicomanía, Automotores, Seguridad Vial y la sección Canes.

controles

Como resultado, se identificaron: 34 vehículos, 29 personas y 3 colectivos de larga distancia.

La presencia de pasajeros de distintas edades y procedencias dio un marco particular al control, que se realizó, según indicaron fuentes oficiales, con respeto y profesionalismo.

Trabajo coordinado entre ciudades

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la articulación entre dependencias policiales de Roca, Allen y Viedma. La coordinación permitió cubrir rutas provinciales, accesos urbanos y terminales, ampliando el alcance de los controles.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia preventiva sostenida, orientada a fortalecer la seguridad en todo el territorio provincial.

Más presencia en rutas y terminales

Aunque no se registraron hechos relevantes ni incidentes durante los procedimientos, el mensaje fue claro: habrá mayor presencia policial en puntos clave de circulación.

La intensificación de controles en el Alto Valle apunta no solo a detectar posibles irregularidades, sino también a transmitir tranquilidad a vecinos y viajeros, en un contexto donde la prevención se consolida como eje central de la política de seguridad en Río Negro.

