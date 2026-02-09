Mega operativo en los puentes por la Fiesta de la Confluencia: 25 alcoholemias positivas y decenas de multas

El despliegue se realizó durante cuatro días por el evento neuquino y alcanzó a casi 2.400 vehículos en los puentes interprovinciales.

Los controles se realizaron durante los cuatro días de la fiesta en Neuquén.

En el marco de la Fiesta de la Confluencia 2026 , se desplegó un mega operativo de prevención y control vial en los puentes interprovinciales que unen Cipolletti y Neuquén, con resultados que encendieron las alarmas: 25 alcoholemias positivas detectadas en apenas cuatro días.

Los procedimientos se llevaron a cabo desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de febrero , con el objetivo de reforzar la seguridad vial ante el masivo movimiento vehicular generado por uno de los eventos más convocantes de la región.

El operativo fue encabezado por el Cuerpo de Seguridad Vial Cipolletti , el Cuerpo de Seguridad Vial Cinco Saltos y el Destacamento Especial de Seguridad Vial de Barda del Medio , con apoyo de múltiples fuerzas y organismos.

Cuáles fueron los resultados del operativo en los puentes

Durante los controles se fiscalizaron 2.389 vehículos, lo que derivó en:

92 actas de infracción

25 alcoholemias positivas

2 secuestros de cédulas por prohibiciones de circular

6 retiros de cédulas por encontrarse no vigentes

3 retenciones de licencias de conducir por encontrarse vencidas (Art. 72 inc. b, Ley Nacional 24.449)

Retención de vehículos que no cumplían con las medidas de seguridad exigidas (Art. 72 inc. c, Ley Nacional 24.449)

Además, los controles se realizaron de manera coordinada con el Destacamento Especial de Seguridad Vial Puente Dique, El Labrador, Unidad 26, BMA, COER y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Desde las fuerzas intervinientes destacaron la importancia de este tipo de operativos preventivos, especialmente en fechas de alta circulación, y remarcaron que el consumo de alcohol al volante continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales.

El despliegue sobre los accesos a Neuquén dejó en claro que los controles continuarán, con el foco puesto en reducir riesgos y garantizar traslados seguros para quienes participan de eventos masivos en la región.

Otros controles en Cipolletti durante el fin de semana

Entre el 4 y el 9 de febrero se desplegaron operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, con participación de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

Las tareas se concentraron en sectores como Plaza Montelpare, el barrio Manzanar y el área céntrica. Desde la Dirección de Tránsito informaron que se confeccionaron 32 actas de infracción, principalmente por alcoholemia positiva y por la falta de la documentación obligatoria.

Además, fueron retenidos 15 vehículos, entre autos y motocicletas. Las autoridades señalaron que estos controles se realizan de forma sorpresiva y periódica, con el objetivo de reforzar la seguridad vial urbana.