Cierran por obras el tránsito en un punto clave de Cipolletti

El Municipio anunció el cierre del tránsito por obras complementarias a una rotonda. El bloqueo se extenderá por 15 días corridos.

El Municipio de Cipolletti anunció un corte de tránsito en un sector de intenso tránsito por al menos 15 días. El corte de circulación permitirá completar la rotonda de calle San Luis y Santa Cruz , que se puede transitar desde fines de 2025 pero aún tiene trabajos pendientes.

Desde este lunes 9 de febrero rige un corte de tránsito sobre calle Santa Cruz, entre Buenos Aires y San Luis, que se extenderá por un lapso de 15 días corridos durante los cuales se ejecutarán obras de hormigonado en el sector.

El tránsito que circule de norte a sur se derivará por calles Buenos Aires y San Luis. Desde Tránsito se solicitó a los automovilistas circular con máxima precaución por el sector.

Los trabajos se realizarán en el marco del avance de la obra de la rotonda de San Luis y Santa Cruz, que permitirá optimizar la circulación vehicular y la seguridad vial del sector. La rotonda tiene un porcentaje de avance del 45%, y es una obra municipal llevada a cabo por la empresa adjudicada Quidel.

image - 2025-12-19T170356.298 Imagen ilustrativa y panorámica de la nueva rotonda en Cipolletti y el sentido de las calles.

Nuevo semáforo en Cipolletti

Durante la última semana se llevó a cabo el pintado de las sendas peatonales en las cuatro esquinas de la intersección de calles Santa Cruz y Ceferino Namuncurá, dónde próximamente se instalará un nuevo semáforo.

Los aparatos de señalización vial con cronómetro "serán instalados como parte del plan de semaforización que lleva adelante el Municipio, con el fin de mejorar la seguridad vial en diferentes sectores de la ciudad", se informó desde el Municipio. Ya se ejecutaron también los pozos para la instalación de las columnas.

La gestión del intendente Rodrigo Buteler colocó siete semáforos y se advirtió que el objetivo es llegar a "diferentes puntos de la ciudad donde se requiere reordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial".