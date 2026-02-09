Robaron un bar y provocaron una fuga de gas que pudo haber desatado una tragedia

Delincuentes entraron a una cervecería de Roca y además de causar destrozos rompieron la conexión de gas e iniciaron un incendio. Vecinos alertaron a Bomberos, lo que evitó una explosión.

Bomberos Voluntarios de General Roca lograron apagar el incendio en el bar Valkiria, donde los atacantes provocaron una pérdida de gas al romper los caños.

Un concurrido bar ubicado en la zona céntrica de General Roca resultó parcialmente destruido por delincuentes -que quedaron registrados por cámaras de seguridad - que no solo robaron elementos aún no determinados, sino que causaron daños en la cocina , rompieron caños de gas provocando una fuga que pudo haber provocado una enorme tragedia , ya que también iniciaron un incendio.

Las pérdidas alcanzan montos millonarios, indicaron sus dueños en un posteo realizado en redes sociales , en el que aclararon que seguirán trabajando en forma limitada hasta reponerse definitivamente.

El siniestro ocurrió el domingo al mediodía en la cervecería Valkiria, ubicada en la esquina de las calles Moreno y España , y fue oportunamente advertido por vecinos , lo que permitió la rápida actuación de Bomberos Voluntarios que llegaron a tiempo para apagar las llamas y neutralizar la pérdida de gas , ante el riesgo de que se produjera una explosión y un incendio de mayores proporciones.

Bar Valkiria Roca -convertido-a-grande

Los damnificados realizaron una emotiva publicación en la que contaron que sufrieron daños millonarios y transmitieron su desazón ante el ataque sufrido, pero resaltaron que no bajarán los brazos.

“Vamos a reponernos trabajando incansablemente como siempre lo hemos hecho, porque es la única forma de seguir adelante a pesar de las adversidades”, enfatizaron.

Anticiparon que pese a lo ocurrido no cerrarán sus puertas, sino que seguirán funcionando con atención de barra y sin el servicio de cocina, dado el daño registrado en ese sector, informó ANRoca.

Respecto al hecho contaron que “de manera intencional rompieron los caños de gas antes de irse para dejar perdiendo, generando así una explosión, sin contar los daños que hicieron en la cocina también de manera intencional”.

Delincuentes filmados

El hecho está siendo investigado por la Policía y el Ministerio Público Fiscal de General Roca. La pesquisa cuenta con un material que podría ser clave para la resolución del hecho: imágenes de las cámaras de seguridad que habrían captado el momento en que los delincuentes cometían el ataque, por lo que se presume que podrían ser identificados.

Esa evidencia ya está en poder de los encargados de la pesquisa, informaron medios locales. Una hipótesis indica que los malvivientes ingresaron por una puerta de servicios ubicada sobre la calle Moreno, desde donde accedieron al resto del inmueble.

La gran incógnita apunta al motivo por el que se atrevieron los hasta ahora desconocidos para provocar los desmanes, porque en base a lo observado inicialmente no solo querían robar, sino también romper las instalaciones para que quedaran inutilizadas.

LMCipolletti se contactó con uno de los responsables del comercio. Solo reiteró que esto lo solucionará él “trabajando incansablemente” y comunicó que, por lo demás, prefiere mantenerse en silencio.