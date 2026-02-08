Detienen a un hombre en Cipolletti con una moto robada: circulaba con total tranquilidad

La Brigada Motorizada de Apoyo y la Comisaría 4° detuvo a un sujeto que conducía un rodado denunciado como sustraído durante la madrugada.

Un hombre fue demorado el viernes por la tarde en el barrio Los Olmos luego de que personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti y efectivos de la Comisaría 4° detectaran que circulaba en una motocicleta que había sido denunciada como robada durante la madrugada.

El procedimiento se inició cuando los policías o bservaron al sujeto a bordo del rodado y, al verificar los datos del vehículo, constataron que se trataba de una moto sustraída. Ante esta situación, el hombre fue identificado y trasladado a la dependencia policial en calidad de demorado.

La motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por encubrimiento, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Lo detuvieron en pleno centro de Cipolletti con un inhibidor de alarmas de vehículos

Durante la madrugada, personal de la Comisaría 4° de Cipolletti detuvo a un joven de 18 años que circulaba en un automóvil junto a una chica de 17. En el vehículo se encontró y se secuestró un equipo de comunicación tipo handy, un dispositivo que suele utilizarse para bloquear señales de alarmas de autos y facilitar robos.

El procedimiento se originó alrededor de las 2 de la mañana, cuando un agente que cumplía tareas de seguridad adicional en un local bailable observó un automóvil estacionado en la calle Fernández Oro. En ese momento, uno de los ocupantes mostró un handy antes de continuar la marcha, lo que generó sospechas entre los policías.

Pocos minutos después, el auto fue interceptado en la intersección de Roca e Italia. Tras la identificación de los ocupantes, se verificó que se trataba de un joven de 18 años y una menor de 17. Dentro del rodado se halló el handy, que estaba apagado, pero fue incautado preventivamente porque este tipo de equipos suele usarse para inhibir las señales de cierre y alarma de vehículos.