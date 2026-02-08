Lo detuvieron en pleno centro de Cipolletti con un inhibidor de alarmas de vehículos

El procedimiento se realizó durante la madrugada. Personal policial interceptó un automóvil con dos ocupantes y secuestró un equipo de comunicación que suele usarse para facilitar robos a autos.

Durante la madrugada, personal de la Comisaría 4° de Cipolletti detuvo a un joven de 18 años que se desplazaba en un automóvil junto a un chica de 17 años. En el interior del rodado se secuestró un equipo de comunicación tipo handy, elemento que suele ser utilizado para inhibir alarmas de vehículos y facilitar la comisión de robos.

El procedimiento se inició alrededor de las 2 de la mañana, cuando un efectivo policial que realizaba tareas de seguridad adicional en un local bailable observó un auto estacionado sobre la calle Fernández Oro. En ese momento, uno de los ocupantes exhibió un handy antes de continuar su marcha, lo que despertó sospechas en el personal.

Minutos más tarde, el vehículo fue interceptado en la intersección de Roca e Italia. Al identificar a los ocupantes, se constató que se trataba de una joven de 17 años y un joven de 18 . En el interior del rodado se halló el handy, que se encontraba apagado, pero fue secuestrado de manera preventiva debido a que este tipo de dispositivos es comúnmente utilizado para inhibir las señales de cierre y alarma de automóviles.

Ante esta situación, el conductor fue trasladado a la unidad policial en calidad de demorado, mientras que la menor fue entregada a un familiar responsable. El vehículo fue restituido posteriormente a su titular.

El accionar policial se encuadró en el Artículo 11 de la Ley 5184, que habilita la inspección de personas y vehículos cuando existen sospechas fundadas de una posible vinculación con hechos delictivos.

Detienen en las 1200 a un joven de 18 años armado en compañía de menores

Un joven de 18 años fue detenido con un arma de fuego, balas y una manopla en un procedimiento realizado por policías de la Subcomisaría 79 del barrio 1200 Viviendas de Cipolletti.

El operativo se llevó a cabo el sábado por la madrugada en la plaza ubicada en la esquina de las calles Raúl Scalabrini Ortiz y Celedonio Flores, a pocos metros de la unidad policial.

Efectivos de esa dependencia que realizaban patrullajes preventivos de control observaron un vehículo que circulaba en contramano por Scalabrini Ortiz, frente al espacio verde, donde se encontraba un grupo de seis personas. Al advertir la presencia policial, los individuos subieron rápidamente al rodado e intentaron darse a la fuga. Sin embargo, fueron interceptados a los pocos metros, informaron fuentes de la fuerza.

Luego de identificar a los ocupantes, se constató que cuatro de ellos tenían entre 14 y 16 años, mientras que los otros dos tenían 18 y 23. Pero además durante la diligencia los efectivos advirtieron que el conductor del vehículo llevaba un morral, en cuyo interior se halló un revólver calibre 22, sin tambor colocado, además de un tambor metálico, un cargador, cinco cartuchos del mismo calibre, documentos y la manopla, que se empuña para golpear y provocar lesiones.