Preso le dio una piña al carcelero, lo escupió y le apretó los dedos con una puerta

Un joven de 22 años fue detenido en la Subcomisaría 79 del barrio 1200 Viviendas de Cipolletti. Pero cuando el personal de guardia lo fue a requisar , habría reaccionado de manera muy violenta. No solo habría insultado al uniformado que debía cumplir con la tarea , sino que además le había metió una piña en la cara , lo habría escupido y empujado.

Aunque no fue todo, porque también al reirarse el agente del sector, el hombre habría cerrado de manera violenta la puerta de rejas del hall, provocándole una lesión en uno de los dedos de la mano mientras efectuaba " expresiones intimidatorias".

El incidente se produjo el viernes por la noche, luego que lo condujeran a la unidad policial ubicada en la esquina de Scalabrini Ortiz y Manuel Estrada, corazón del populoso y siempre complicado plan habitacional.

Lesiones, hematomas y escoriaciones

"Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió lesiones de carácter leve, consistentes en hematoma y escoriaciones, las cuales fueron certificadas por personal médico del hospital local", agregó la Fiscalía que calificó el hecho como "atentado contra la autoridad agravado y lesiones leves agravadas".

En la audiencia realizada este sábado, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó su prisión preventiva, medida que fue admitida por la jueza interviniente por el plazo de dos meses.

Para sustentar la imputación, la Fiscalía enumeró como evidencia el acta de procedimiento policial, la denuncia penal formulada por la víctima, el certificado médico.

Lo acusan de forzar la puerta de una camioneta

Durante la madrugada de este viernes, personal policial de la Comisaría 6º de Allen demoró a un hombre de 34 años que fue detectado mientras intentaba abrir una camioneta estacionada en la vía pública.

El hecho fue advertido por operadores del Centro de Monitoreo, quienes a través de las cámaras de seguridad observaron a un masculino vestido con ropa oscura manipulando una camioneta blanca en la intersección de las calles Tomás Orell y Roca.

Tras el intento, el sujeto se retiró del lugar. Con la información aportada, un móvil policial realizó un rastrillaje por el sector y logró interceptar al individuo en la esquina de Eva Perón y Juan B. Justo.

Preso por abrir autos Allen

Al momento de la identificación, el hombre no llevaba elementos en su poder, únicamente su documentación personal. Posteriormente, los efectivos verificaron el vehículo junto a su propietario, quien manifestó que no constató daños ni faltantes en el interior del rodado y expresó su decisión de no radicar denuncia penal.

No obstante, y teniendo en cuenta las circunstancias del hecho, el sujeto fue demorado de manera preventiva conforme a lo establecido en el artículo 11, inciso a, de la Ley Orgánica Policial N. º 5184, quedando a disposición de la autoridad correspondiente mientras se aguardaba el resultado de sus antecedentes penales.