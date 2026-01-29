Violencia en las 1200: un detenido con una tumbera tras pelea entre patotas

Vecinas alertaron a la Policía por peleas entre grupos de jóvenes que asolan el plan habitacional. Atraparon a un joven armado.

Las andanzas de patotas en el barrio 1200 Viviendas sigue inquietando al barrio. El miércoles por la mañana dos grupos de violentos se pelearon en inmediaciones de la esquina de las calles Aníbal Troilo y Juan Carlos Cobián, en el sector norte del populoso plan habitacional .

Una vecina alertó a la Subcomisaría 79 , que se encuentra ubicada en el corazón del conglomerado. Dijo que además del enfrentamiento a golpes que vio, también había escuchado una detonación.

No fue el único testimonio que describió escenas de violencia en la zona. Porque minutos más tarde otra mujer se comunicó con el 911 y avisó que un grupo de sujetos estaba agrediendo con palos a otro.

Recorrida y detención

De inmediato efectivos policiales salieron en busca de los participantes del incidente, y lograron demorar a un sujeto, a quien le descubrieron entre sus ropas un “elemento similar a un arma de fuego”, en cuyo interior se halló un cartucho calibre 9 mm, informaron fuentes de la fuerza.

De acuerdo a la foto que acompañó el comunicado, se trata al parecer de una pistola tipo “tumbera” envuelta precariamente en una cinta negra.

Ante la detención y el hallazgo, se dio intervención al Gabinete Criminalístico y se puso en conocimiento al fiscal de turno, quien dispuso el traslado del involucrado a la unidad policial en calidad de demorado. No se precisó el tenor de la acusación que le impondrán.

Un triste historial y un crimen impune

Las 1200 Viviendas cuentan con un triste historial de hechos de violencia con víctimas fatales. Grupos de jóvenes se han enfrentado con armas de fuego por el dominio del terreno, donde no está ausente el negocio de venta de drogas.

En febrero del año pasado asesinaron de fue asesinado a balazos un joven de 27 años identificado como Luciano Quidel, con domicilio en Fernández Oro. Había ido junto a otros cómplices en un auto a, supuestamente, cobrar una deuda a una vivienda ubicada en la calle Celedonio Flores entre Covián y Scalabrini Ortiz, a unos 150 metros de la Subcomisaría.

Todo indica que desde la casa a la que iban, donde habían hecho allanamientos en varios oportunidades por narcotráfico, los recibieron a balazos. Los visitantes también respondieron a tiros, produciéndose un peligroso cruce de disparos que no arrojó más víctimas de milagro.

Peritajes crimen 1200.jpg La esquina de las 1200 donde se produjo el tiroteo en el que cayó muerto Luciano Quidel. Gentileza

En el tiroteo cayó muerto Quidel, mientras sus compañeros escaparon en el vehículo en el que habían llevado. El grave incidente consolidó sus evidencias mafiosas a las pocas horas, cuando un Volkswagen Gol resultó destruido por un incendio que se produjo en la calle Sáenz Peña entre Roca e Irigoyen.

Testigos afirmaron que dos jóvenes lo dejaron estacionado y le arrojaron algo encendido al interior, y se prendió fuego en minutos. En tanto que los autores escaparon en una camioneta Ford Ecosport roja, según aseveraron vecinos.

Los investigadores también vincularon el incendio con el asesinato de Quidel. La pista que siguen los investigadores los lleva hasta un enfrentamiento por el negocio de la droga. La pesquisa no avanzó y el crimen hasta el momento permanece impune.