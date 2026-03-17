Persecución de película: huyó en moto, intentó esconderse y terminó detenido con droga

Escapó de la Policía por varias calles, abandonó la moto y fue detenido cuando intentaba entrar a una casa: llevaba cocaína. Quedó a disposición de la justicia

El detenido fue trasladado a una unidad policial y quedó a disposición de la Justicia Federal. Foto: Archivo.

El detenido fue trasladado a una unidad policial y quedó a disposición de la Justicia Federal. Foto: Archivo. Archivo

Una intensa persecución policial sacudió a vecinos y terminó con un detenido en General Roca , tras un operativo que se desplegó por distintas calles y culminó en el barrio Don Fernando.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Comisaría 31° realizaban tareas de prevención y detectaron a varios sujetos junto a motovehículos en actitud sospechosa. Ante esta situación, el personal decidió identificarlos.

Sin embargo, uno de los individuos reaccionó de manera inesperada: encendió su motocicleta y emprendió la fuga , desoyendo por completo las órdenes policiales.

Fuga, abandono y captura

A partir de ese momento se desató una persecución que se extendió por varias calles de la ciudad. En plena huida, el sospechoso abandonó la moto y continuó su escape a pie.

El intento por evadir a la Policía terminó abruptamente cuando fue reducido justo cuando intentaba ingresar a una vivienda en el barrio Don Fernando.

El detalle clave: lo que arrojó en plena huida

Durante la persecución, el hombre descartó una bolsa que fue rápidamente recuperada por los efectivos. En su interior encontraron varios envoltorios con una sustancia que, tras ser analizada, dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Además, se secuestraron otros elementos de interés para la causa.

Intervención de la Justicia Federal

El detenido fue trasladado a una unidad policial y quedó a disposición de la Justicia Federal, que dispuso su imputación por tenencia de estupefacientes.

El caso generó fuerte repercusión y volvió a poner el foco en este tipo de hechos en la región.

Persecución policial por un conductor borracho que anduvo en contramano por la Ruta 151

Este domingo, un hombre de 28 años que manejaba una flamante camioneta Chevrolet S10 intentó evadir un control de tránsito policial y escapó a toda velocidad en contramano por la Ruta Nacional 151. De milagro no chocó contra otro rodado.

La maniobra desató una intensa persecución a lo largo de varios kilómetros, hasta que finalmente lograron interceptarlo y detenerlo en proximidades de la rotonda del tercer puente. Como es de rigor le hicieron el test de alcoholemia y detectaron que había consumido bebidas alcohólicas.

El grave incidente se produjo el último domingo minutos después de las 7 cuando el vehículo color gris se desplazaba por la Ruta Nacional 22 desde Cipolletti en dirección a Neuquén, informó el oficial Principal Sergio Casagrande, jefe del Cuerpo de Seguridad Vial.

Al advertir que en el puesto ubicado a metros de los puentes carreteros estaban realizando controles de alcoholemia, el conductor dio la vuelta y regresó en contramano por el tramo de senda cercana al Fortín Primera División, siguió a toda velocidad por la mano contraria por la rotonda que vincula ambas rutas y escapó por la 151 hacia el norte.

La maniobra había sido advertida por el personal de la unidad policial, por lo que salieron con móviles de la fuerza tras el rodado. Al llegar a la zona de chacras la camioneta ingresó a un camino rural, para volver nuevamente a la cinta asfáltica.