Río Negro amplía los cupos para aprender inglés gratis

El Gobierno de Río Negro anunció una nueva etapa el programa que busca capacitar 10 mil personas en lengua extranjera para que accedan a empleos calificados.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció la reapertura de la inscripción para Río Negro Bilingüe , con 3.000 cupos disponibles en esta etapa para seguir ampliando el acceso gratuito a la formación en inglés en toda la provincia. La propuesta busca fortalecer capacidades para el empleo y el desarrollo en sectores estratégicos.

Con la apertura de la convocatoria provincial, Río Negro pone en marcha una nueva etapa de una política pública pensada para ampliar oportunidades de formación y acompañar la transformación productiva de la provincia.

Impulsado de manera conjunta a través de la secretaría de Estado de Energía y Ambiente y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos , el programa “Río Negro Bilingüe: Formación Lingüística para la transición energética y la transformación productiva ” busca democratizar el acceso al idioma inglés en todo el territorio provincial, con una propuesta gratuita, flexible y de calidad.

ingles

Invertir recursos productivos en más oportunidades

La iniciativa se financia con recursos provenientes del Fondo Fiduciario para la Capacitación, Desarrollo y Fiscalización de la actividad Hidrocarburífera (Fofcadefhi), lo que permite transformar parte de la nueva etapa productiva de Río Negro en herramientas concretas para la comunidad.

De esta manera, la Provincia fortalece un círculo virtuoso en el que el crecimiento de sectores estratégicos genera más recursos, y esos recursos vuelven a la sociedad en forma de capacitación, inclusión y preparación para el futuro.

Formación gratuita para el empleo del futuro

El programa fue diseñado como una respuesta concreta a las nuevas demandas de empleabilidad en sectores como energía, turismo, tecnología y servicios, donde el manejo del inglés se volvió una competencia cada vez más importante.

La propuesta se instrumenta a través del acceso a una plataforma de formación que ofrece hasta 10 niveles alineados al marco común europeo de referencia para las lenguas.

Además, el cursado es 100% virtual, autogestionado y asincrónico, disponible las 24 horas, para que cada estudiante pueda avanzar a su propio ritmo y según sus posibilidades.

Una provincia en marcha, con rumbo y planificación

La apertura de esta inscripción se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno de Río Negro para preparar a la provincia para el futuro, con más herramientas, más formación y más oportunidades para su gente.

En ese camino, la capacitación en inglés deja de ser un privilegio para convertirse en una herramienta concreta de inclusión, desarrollo y crecimiento, con una mirada federal que alcanza a todas las regiones de la provincia.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deberán realizar la preinscripción al curso de inglés a través del sitio oficial.

Una vez completado el registro, se recibirá un correo electrónico con las indicaciones para completar el examen de nivelación y comenzar así el recorrido formativo.