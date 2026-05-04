Compró un vestido para un cumpleaños de 15, no le gustó y recurrió a la Justicia

Una mujer de Cipolletti compró un vestido para un festejo familiar, no quedó conforme con la prenda y recurrió a la Justicia para ser indemnizada.

Una clienta recurrió a la Justicia para que se aplique la ley de defensa al consumidor.

La planificación de una fiesta de 15 años es uno de los momentos más significativos y esperados para cualquier familia. Sin embargo, lo que debía ser un proceso de ilusión se transformó en una batalla en la Justicia para una vecina de Cipolletti . Tras contratar la confección del vestido soñado y recibir una prenda llena de fallas, la mujer recurrió a la J usticia y obtuvo un fallo favorable que obliga al comercio a restituir la totalidad de lo abonado.

El conflicto se originó cuando la madre de la cumpleañera acudió a un local especializado para encargar un diseño a medida. El acuerdo inicial parecía sólido: se estableció un presupuesto detallado , se definieron las características de la prenda y la clienta cumplió con su parte del trato al abonar el servicio en su totalidad de forma anticipada.

A pesar de haber asistido puntualmente a todas las pruebas pactadas para la confección de la prenda, el resultado final estuvo lejos de lo prometido.

Un diseño que nunca llegó a ser

Según consta en el expediente judicial, los problemas se hicieron evidentes con el avance de las pruebas. La prenda no solo incumplió el diseño original solicitado, sino que presentó graves deficiencias técnicas. Entre los puntos más críticos señalados por la demandante se encontraban fallas en las costuras y terminaciones, materiales que no coincidían con lo acordado y desajustes notorios en el talle, lo que volvía a la prenda prácticamente inutilizable para la celebración.

Ante la evidente falta de calidad, la mujer intentó resolver la situación de manera privada. Durante varios meses, envió mensajes y mantuvo intercambios con la titular del comercio expresando su disconformidad. Sin embargo, la ausencia de respuestas satisfactorias y la negativa a corregir los errores o devolver el dinero llevaron a la afectada a buscar el respaldo del Poder Judicial.

ECP JUZGADO DE PAZ (1).JPG La clienta recurrió al juzgado de Paz de Cipolletti. Estefania Petrella

El camino legal y la Ley de Defensa del Consumidor

La demanda fue tramitada bajo el procedimiento de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Cipolletti. Una de las particularidades más relevantes del proceso fue la actitud de la comerciante demandada: no respondió a la acción legal ni asistió a la audiencia de conciliación. Esta conducta procesal permitió que la jueza considerara como ciertos los hechos denunciados, siempre que tuvieran respaldo probatorio, como los chats y comprobantes de pago presentados.

En su análisis, la magistrada encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Al existir un contrato entre una consumidora y una proveedora de servicios, se determinó que hubo un incumplimiento en la prestación principal, ya que el producto entregado no respetó las condiciones pactadas en el presupuesto inicial.

La sentencia final fue contundente: se ordenó a la titular del comercio la devolución íntegra del dinero que la clienta había pagado por el servicio. Este monto se estableció en concepto de resarcimiento por daño patrimonial, reconociendo que la mujer sufrió una pérdida económica directa al pagar por un bien que no cumplía con su finalidad ni con los estándares mínimos de calidad.

Este fallo sienta un precedente importante en la región sobre la responsabilidad de los comercios en la confección de indumentaria a medida. La justicia rionegrina ratificó que el incumplimiento de las especificaciones técnicas y el diseño en eventos de tal carga emocional no solo representa una falta comercial, sino una vulneración de los derechos del consumidor que debe ser reparada.