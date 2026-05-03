Mega operativo nocturno: controles en múltiples puntos dieron resultados en pocas horas

Más de 200 personas identificadas y fuerte presencia policial en un operativo nocturno que sorprendió a vecinos en la zona.

El despliegue policial se llevó a cabo en distintos puntos de la ciudad rionegrina. Foto: Gentileza.

Un amplio operativo de seguridad se desplegó en Allen durante la noche del comienzo del fin de semana largo , con un fuerte despliegue policial que abarcó distintos sectores estratégicos de la ciudad. Entre las 19 y las 23, los controles se concentraron en accesos principales, zonas urbanas de alta circulación y áreas previamente analizadas por las autoridades.

El procedimiento contó con la participación de múltiples unidades , en un trabajo coordinado que buscó reforzar la prevención y garantizar mayor presencia en la vía pública.

Como resultado del operativo, se identificaron 222 personas y se controlaron 205 vehículos junto a 60 motocicletas , evidenciando un intenso movimiento nocturno en la ciudad.

Los uniformados trabajaron de manera simultánea en distintos puntos, lo que permitió ampliar el alcance del despliegue en pocas horas y generar un fuerte impacto territorial.

Retenciones e infracciones

Durante los controles, se procedió a la retención de una motocicleta por irregularidades en la documentación. Además, se labraron cuatro infracciones vinculadas a la normativa de seguridad vial.

Si bien no se registraron delitos flagrantes ni secuestros de vehículos, desde el área de seguridad destacaron el valor preventivo del operativo.

Un fuerte impacto en la comunidad

La presencia sostenida de móviles policiales y efectivos generó sorpresa entre los vecinos, con patrullajes dinámicos y controles visibles en distintos barrios.

Este tipo de intervenciones busca desalentar conductas de riesgo, reforzar el orden en la vía pública y llevar mayor tranquilidad a la comunidad.

Operativos que continuarán

Desde las autoridades confirmaron que estos operativos seguirán replicándose en distintas localidades de la provincia, ajustándose al mapa del delito y a las demandas de cada zona.

La prevención, remarcaron, sigue siendo una herramienta clave para anticiparse a los hechos y fortalecer la seguridad en cada barrio.

Feriado pasados de copas: 15 alcoholemias positivas en Cipolletti

El inicio del fin de semana largo en Cipolletti estuvo marcado por una fuerte presencia de controles viales en los principales accesos a la ciudad. En un contexto atravesado por festejos y reuniones sociales por el Día del Trabajador, los operativos permitieron retirar de circulación a 15 conductores que manejaban con alcohol en sangre.

Desde el cuerpo de Seguridad Vial de la policía rionegrina, confirmaron que los procedimientos se desplegaron de manera estratégica en puntos neurálgicos como el puente carretero que conecta con Neuquén y el Tercer Puente, dos de los corredores con mayor circulación vehicular en la región. Allí, los agentes llevaron adelante controles de alcoholemia y verificación de documentación, con el objetivo de prevenir siniestros y reforzar la concientización.

“Tuvimos controles con 15 alcoholemias positivas en total”, indicaron fuentes oficiales a LM Cipolletti, que además detallaron que la graduación más elevada detectada fue de 2,13 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel considerado altamente riesgoso para la conducción. De acuerdo a la información relevada, los conductores involucrados eran tanto de Cipolletti como de Neuquén, siendo este último el caso con el registro más alto.